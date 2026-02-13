Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 февраля 2026, 18:49
Моуриньо снова заговорил о Трубине: «На три секунды я потерял контроль»

Наставник «Бенфики» вспомнил о своих эмоциях во время матча Лиги чемпионов против «Реала»

Моуриньо снова заговорил о Трубине: «На три секунды я потерял контроль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо снова вспомнил матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (4:2) и признался, что его захлестнули эмоции, когда забивал украинский вратарь Анатолий Трубин.

«Самый запоминающийся момент? Гол Трубина в добавленное время, который обеспечил квалификацию в следующий раунд. В тот момент, когда мы забили и все вышли на поле, я подумал о своей семье, которая редко бывает со мной, потому что живет в Лондоне, но в тот день она была на стадионе.

У меня были три или четыре секунды, когда я потерял контроль над собой, но потом Арбелоа вернул меня на землю, появившись передо мной, обняв меня и заставив подумать: «Вау, я не могу так праздновать перед своими друзьями».

Поэтому я вернулся на скамейку запасных и не участвовал в праздновании игроков на поле, праздновании, которое было нормальным, учитывая, как мы прошли квалификацию, потому что после четырех игр у нас было ноль очков.

Я всегда говорил, что пока математика говорит, что это возможно, это возможно. Это была невероятная победа над «королем королей», над «мистером Лиги чемпионов», и она имела огромное значение.

Независимо от того, что произойдет в плей-офф против «Реала»... То, как мы прошли квалификацию, теперь является частью истории Лиги чемпионов , истории «Бенфики» и нашей собственной истории», – подытожил Жозе.

Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Жозе Моуриньо Анатолий Трубин
Николай Тытюк Источник: A Bola
