Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Санта Клара – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Санта Клара
13.02.2026 20:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
15
0

Смотрите 13 февраля в 20:30 поединок чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 13 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Санта Клара» и «Бенфика».

Игра пройдет в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Санта Клара – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Санта-Клара – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Судаков обратился к Гераскевичу после позорной дисквалификации на ОИ-2026
Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Санта Клара Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
