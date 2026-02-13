Санта Клара – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 20:30 поединок чемпионата Португалии
В пятницу, 13 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Санта Клара» и «Бенфика».
Игра пройдет в Понта-Делгаде на стадионе «Эштадиу де Сан Мигель».
Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
