Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.

13 февраля в 16:00 в матче 2-го тура встречаются Израиль U-17 и Украина U-17.

В первом туре двумя днями ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1).

Соревнования являются частью подготовки украинской команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

В последнем матче в Хорватии сине-желтые сыграют против хозяев – сборной Хорватии (16 февраля).

Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

