Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 16:00 матч 2-го тура международного турнира в Хорватии
Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.
13 февраля в 16:00 в матче 2-го тура встречаются Израиль U-17 и Украина U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре двумя днями ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1).
Соревнования являются частью подготовки украинской команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.
В последнем матче в Хорватии сине-желтые сыграют против хозяев – сборной Хорватии (16 февраля).
Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Стуани
Возглавила рейтинг Эйлин Гу