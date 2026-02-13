Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
13 февраля 2026, 17:00 | Обновлено 13 февраля 2026, 18:00
Израиль U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 16:00 матч 2-го тура международного турнира в Хорватии

УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника выступает на международном турнире в хорватском Порече.

13 февраля в 16:00 в матче 2-го тура встречаются Израиль U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре двумя днями ранее Украина U-17 обыграла команду Греции U-17 (3:1).

Соревнования являются частью подготовки украинской команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

В последнем матче в Хорватии сине-желтые сыграют против хозяев – сборной Хорватии (16 февраля).

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Андрій Заліщук
Гарний перший тайм
Ответить
+1
Alex
Игра мне нравится, прессингуют  при потере идут в обводку в штрафной и давят. У команды явно есть будущее с такой тактикой 
Ответить
0
