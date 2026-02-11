Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Украина. Премьер лига
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги

Сыч должен заменить Коноплю в составе «горняков»

УАФ. Алексей Сыч

Донецкий Шахтер работает над поиском правого защитника, который может заменить Ефима Коноплю в случае его ухода после завершения сезона.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко. По его информации, «горняки» планируют подписать летом футболиста с украинским паспортом, который закроет позицию правого защитника.

Одним из главных кандидатов на трансфер называют защитника львовских Карпат Алексея Сыча. 24-летний игрок входит в сферу интересов донецкого клуба, а в его контракте предусмотрена клаусула в размере около 4-5 миллионов долларов.

По теме:
Манчестер Сити уже летом может попрощаться с двумя игроками сборной Англии
Известный игрок Реала согласился на бесплатный трансфер в топ-клуб АПЛ
Шахтер официально объявил, что отпустил украинского футболиста
трансферы Карпаты Львов Ефим Конопля трансферы УПЛ Рух Львов Алексей Сыч
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Денис Брегін
А в фавелах і на пляжах вже нікого не залишилось хіба?
