Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги

Донецкий Шахтер работает над поиском правого защитника, который может заменить Ефима Коноплю в случае его ухода после завершения сезона.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко. По его информации, «горняки» планируют подписать летом футболиста с украинским паспортом, который закроет позицию правого защитника.

Одним из главных кандидатов на трансфер называют защитника львовских Карпат Алексея Сыча. 24-летний игрок входит в сферу интересов донецкого клуба, а в его контракте предусмотрена клаусула в размере около 4-5 миллионов долларов.