Патрик ван ЛЕУВЕН: «Я получаю наслаждение от каждого дня»

Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 23:35 | Обновлено 12 февраля 2026, 00:12
Нидерландский тренер ответил на вопросы клубной пресс-службы

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен ответил на вопросы клубной пресс-службы:

– Дисциплина или креативность?

– Дисциплина. Это номер один в развитии игрока. Она дает стабильность на 70-80%, а остальные 20-30% добавляет индивидуальное мастерство и креативность. Но сначала – дисциплина и командная игра.

– Победа 1:0 или 4:3?

– Йохан Кройф говорил, что лучше забить на один гол больше соперника. И 1:0, и 5:4 – хорошие результаты, но для болельщиков 4:3 – это настоящее зрелище.

– Черта характера, которая для вас недопустима в игроке?

– Футболист должен понимать, что он профессионал и имеет ограниченный период – 10–15 лет – чтобы реализовать себя. Нужна ответственность. Особенно это важно для молодых легионеров, потому что культура, из которой они происходят, не всегда требует ежедневной максимальной отдачи. Но одна из сильных черт нашей команды – желание постоянно двигаться вперед.

– Система под игроков или игроки под систему?

– Мы подбираем систему так, чтобы максимально использовать сильные качества игроков и дать каждому задачи, соответствующие его возможностям.

– Самый сложный стадион, где вам приходилось играть?

– Сейчас на стадионах немного болельщиков, поэтому шум не мешает. Раньше, после карантина, это были матчи в Израиле. В Украине из–за войны сначала играли без зрителей. Я надеюсь, что в будущем стадионы снова будут полные.

– Совет самому себе в начале тренерского пути?

– Обращайте внимание на людей вокруг. Я помню, как в начале тренерской карьеры в команде U-11 не дал шанс всем детям. Поэтому мой совет – помнить о каждом игроке и дать возможность проявить себя, но при условии упорного труда.

– «Кривбасс» для вас одним словом – это…?

– Если одним словом – для меня это удовольствие. Я получаю наслаждение от каждого дня, который провожу здесь.

Ранее Владимир Мулик рассказал о подготовке ко второй части сезона.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
