ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста

Популярная итальянская телеведущая и футбольная журналистка Дилетта Леотта поделилась новым постом в Instagram.

На свежих фото Дилетта позирует в роскошном золотистом платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. Образ получился элегантным и одновременно смелым – блестящая ткань акцентирует силуэт и добавляет звездного шарма.

Особое внимание поклонников привлекла изящная талия и выразительные формы телеведущей.

В комментариях подписчики засыпали Леотту комплиментами, отмечая ее красоту, харизму и уверенность.