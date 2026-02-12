ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
Дилетта Леотта снова в центре внимания
Популярная итальянская телеведущая и футбольная журналистка Дилетта Леотта поделилась новым постом в Instagram.
На свежих фото Дилетта позирует в роскошном золотистом платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. Образ получился элегантным и одновременно смелым – блестящая ткань акцентирует силуэт и добавляет звездного шарма.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Особое внимание поклонников привлекла изящная талия и выразительные формы телеведущей.
В комментариях подписчики засыпали Леотту комплиментами, отмечая ее красоту, харизму и уверенность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский коуч согласился возглавить «Ливерпуль»
Вингер может вернуться в сборную, но есть условие