Италия
12 февраля 2026, 01:09
0

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста

Дилетта Леотта снова в центре внимания

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
Instagram. Дилетта Леотта

Популярная итальянская телеведущая и футбольная журналистка Дилетта Леотта поделилась новым постом в Instagram.

На свежих фото Дилетта позирует в роскошном золотистом платье, которое эффектно подчеркивает ее фигуру. Образ получился элегантным и одновременно смелым – блестящая ткань акцентирует силуэт и добавляет звездного шарма.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особое внимание поклонников привлекла изящная талия и выразительные формы телеведущей.

В комментариях подписчики засыпали Леотту комплиментами, отмечая ее красоту, харизму и уверенность.

фото Дилетта Леотта lifestyle девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
