11.02.2026 21:30 – FT 0 : 0
Англия12 февраля 2026, 02:14 | Обновлено 12 февраля 2026, 02:19
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0. 31 удар – 0 голов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026 года «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Сити Граунд» завершился ничьей – 0:0.
«Лесники» нанесли 31 удар по воротам соперника, но так и не сумели забить.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0
