  4. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0. 31 удар – 0 голов. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
11.02.2026 21:30 – FT 0 : 0
Вулверхэмптон
Англия
12 февраля 2026, 02:14 | Обновлено 12 февраля 2026, 02:19
7
0

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0. 31 удар – 0 голов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Сити Граунд» завершился ничьей – 0:0.

«Лесники» нанесли 31 удар по воротам соперника, но так и не сумели забить.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
