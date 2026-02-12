11 февраля 2026 года «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Сити Граунд» завершился ничьей – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Лесники» нанесли 31 удар по воротам соперника, но так и не сумели забить.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 0:0