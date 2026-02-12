11.02.2026 21:30 – FT 3 : 0
Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0. Гол и ассист Семеньо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026 года «Манчестер Сити» и «Фулхэм» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Этихад» завершился победой хозяев поля – 3:0.
Гол и ассист в матче оформил зимний новичок «горожан» Антуан Семеньо.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
Голы: Семеньо, 24, О'Райли, 30, Холанд, 39
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити), асcист Антуан Семеньо.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити).
