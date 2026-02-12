Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0. Гол и ассист Семеньо. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
11.02.2026 21:30 – FT 3 : 0
Фулхэм
Англия
12 февраля 2026, 02:20 |
45
0

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года «Манчестер Сити» и «Фулхэм» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Этихад» завершился победой хозяев поля – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист в матче оформил зимний новичок «горожан» Антуан Семеньо.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
Голы: Семеньо, 24, О'Райли, 30, Холанд, 39

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити), асcист Антуан Семеньо.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити).
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Антуан Семеньо Эрлинг Холанд Нико О'Райли
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
