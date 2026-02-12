11.02.2026 21:30 – FT 1 : 0
Астон Вилла – Брайтон – 1:0. Рекорд Милнера. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
11 февраля 2026 года «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Вилла Парк» завершился победой хозяев поля – 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 22-й минуте матча на поле вышел Джеймс Милнер, повторив рекорд Гарета Барри по количеству матчей в АПЛ – 653.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Астон Вилла – Брайтон – 1:0
Голы: Хиншелвуд, 86 (автогол)
События матча
86’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хиншелвуд (Брайтон), асcист Леон Бэйли.
