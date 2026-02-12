11 февраля 2026 года «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Вилла Парк» завершился победой хозяев поля – 1:0.

На 22-й минуте матча на поле вышел Джеймс Милнер, повторив рекорд Гарета Барри по количеству матчей в АПЛ – 653.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля

Астон Вилла – Брайтон – 1:0

Голы: Хиншелвуд, 86 (автогол)