Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 февраля 2026, 02:32 |
Астон Вилла – Брайтон – 1:0. Рекорд Милнера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Астон Вилла – Брайтон – 1:0. Рекорд Милнера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года «Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Вилла Парк» завершился победой хозяев поля – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте матча на поле вышел Джеймс Милнер, повторив рекорд Гарета Барри по количеству матчей в АПЛ – 653.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Астон Вилла – Брайтон – 1:0
Голы: Хиншелвуд, 86 (автогол)

События матча

86’
ГОЛ ! Автогол забил Джек Хиншелвуд (Брайтон), асcист Леон Бэйли.
Джеймс Милнер Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Брайтон автогол Английская Премьер-лига видео голов и обзор Джек Хиншелвуд
