11.02.2026 22:15 – FT 0 : 1
Англия
29
0
Сандерленд – Ливерпуль – 0:1. Ассист Салаха. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
12 февраля 2026, 02:51 |
29
0
11 февраля 2026 года «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли матч 26-го тура АПЛ.
Поединок на «Стэдиум оф Лайт» завершился победой гостевой команды – 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голевую передачу на единственный гол в этой встрече отдал звездный египетский вингер Мохамед Салах.
Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Сандерленд – Ливерпуль – 0:1
Голы: ван Дейк, 61
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
