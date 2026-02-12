11 февраля 2026 года «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Стэдиум оф Лайт» завершился победой гостевой команды – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голевую передачу на единственный гол в этой встрече отдал звездный египетский вингер Мохамед Салах.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля

Сандерленд – Ливерпуль – 0:1

Голы: ван Дейк, 61