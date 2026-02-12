Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сандерленд – Ливерпуль – 0:1. Ассист Салаха. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
11.02.2026 22:15 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Англия
Сандерленд – Ливерпуль – 0:1. Ассист Салаха. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Сандерленд – Ливерпуль – 0:1. Ассист Салаха. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Стэдиум оф Лайт» завершился победой гостевой команды – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голевую передачу на единственный гол в этой встрече отдал звездный египетский вингер Мохамед Салах.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Сандерленд – Ливерпуль – 0:1
Голы: ван Дейк, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
