Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка в статусе фаворитки в двух сетах проиграла «нейтральной» Анне Калинской (WTA 28) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Анна Калинская – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 6:3

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Калинской и впервые не сумела одолеть россиянку.

Элина сыграла 13-й мат в 2026 году. На ее счету 11 побед и два поражения.

Свитолина на тысячнике в Катаре успела переиграть Даяну Ястремскую. Элина в 10-й раз выступила на кортах Дохи, ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

На следующей неделе Свитолина примет участие на соревнованиях идентичной категории в Дубае, ОАЭ.

Калинская в четвертьфинале Дохи поборется с Каролиной Муховой, которая в своем поединке третьего круга прошла Каролину Плишкову.

Статистика матча