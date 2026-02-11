Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
WTA
11 февраля 2026, 23:21 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:34
1401
15

Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре

11 февраля 2026, 23:21 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:34
1401
15 Comments
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка в статусе фаворитки в двух сетах проиграла «нейтральной» Анне Калинской (WTA 28) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Анна Калинская – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 6:3

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Калинской и впервые не сумела одолеть россиянку.

Элина сыграла 13-й мат в 2026 году. На ее счету 11 побед и два поражения.

Свитолина на тысячнике в Катаре успела переиграть Даяну Ястремскую. Элина в 10-й раз выступила на кортах Дохи, ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.

На следующей неделе Свитолина примет участие на соревнованиях идентичной категории в Дубае, ОАЭ.

Калинская в четвертьфинале Дохи поборется с Каролиной Муховой, которая в своем поединке третьего круга прошла Каролину Плишкову.

Статистика матча

По теме:
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионка Aus Open 2026 не без проблем вышла в 1/4 финала тысячника в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина Анна Калинская WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 18:55 29
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом

Юлия допустила три промаха

Возможная соперница Элины. Экс-1-я ракетка снялась с матча 1/8 финала Дохи
Теннис | 11 февраля 2026, 18:09 0
Возможная соперница Элины. Экс-1-я ракетка снялась с матча 1/8 финала Дохи
Возможная соперница Элины. Экс-1-я ракетка снялась с матча 1/8 финала Дохи

Каролина Плишкова не сумела доиграть первый сет против Каролины Муховой

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11.02.2026, 07:28
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 11.02.2026, 17:05
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
В Еліни бувають просто не її дні. Усі важливі моменти - дурні помилки, а суперниці грають чисто в усіх вирішальних моментах. Кацапка грає в свій стандартний теніс - розкручує по корту всіх, хто її дає ініціативу. У той самий час вона абсолютно не вміє грати в захисті. Нічого нового й особливого. Лупи по м'ячу, вона розвалиться . Причому Еліна взагалі не слабше цієї кацапки. Але за матч я встиг побачити або недолугі різані та напівсвічки , або як Еля мажить ідеально побудовану комбінацію. Щось таке ми бачили на юсо опені, хоча тут здавалося , що Еля в гарній формі. Ну, буває. Удачі в наступних турнірах. 
Ответить
+7
Neptun
Перший провальний матч Еліни в цьому році. Це повинно було колись статися.
Ответить
+6
Alehandro
Сьогодні, на жаль, дуже слабенька гра. Кацапка з легкістю ганяла по
кутах, поки не доведе справу до віннера, а Еліна навіть якщо і здобувала ситуативну перевагу в розіграшах в більшості випадків просто її
втрачала. Ну, і контраст на подачі: перша наче виглядає досить пристойно, друга
подача - тупо накидушка під розстріл...
Ответить
+5
C.Пеклов
Чекав цей матч цілий день,але мать розчарувала...
Ответить
+4
Dimonchik
Не розумію, як можна накидувати на розтріл м'ячі два сети і не робити висновки. Злилася повністю(
Ответить
+3
Disiny7
Отакоі
Чомусь Єліна сьогодні вирішила, що болотна віддасть гру без боротьби. Звісно легкі матчі з нею до цього посприяли, але грати зовсім без агресіі, та з такою купою помилок, це не зовсім те, до чого ми звикли у виконанні матусі…
Що ж, хай це буде прикрість, а не спад форми. 
Ответить
+3
pawa
У цьому конкретному матчі кацапка була просто сильніша! Еліна програла їй за всіма статтями! Добре, якщо це прикра випадковість!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
User
Сьогодні рибакіна  показала що вона топ, програючи 0:40 в третьому сеті не дала суперниці перевести гру на тайбрейк і виграла, а Світоліна.....тільки щось замаячить,  і все ....просрала
Ответить
+1
Alex Bond
Елінка, ну як же так?
Ответить
+1
Pasha007
Просто ні про що!!!!ось і все...Єліна піднімай голову,Але не програвай лиш кацапкам
Ответить
+1
Mystic_Healer
минулого року після Австралії також нейтралці програла в Лінці, але ще в першому раунді. удачі в наступних матчах!
Ответить
0
Андрій Заліщук
Муха знищить цю кацапку, помститься за Елю
Ответить
0
mevast
Ще до гри сайт підклав Еліні наступну суперницю - Мухову. Напророчив.
Ответить
0
Shvendya7
Мощи не хватает. И постоянные ответы по центру - это, видно уже не исправишь
Ответить
0
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 6
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 79
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем