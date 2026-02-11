Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/8 финала украинка в статусе фаворитки в двух сетах проиграла «нейтральной» Анне Калинской (WTA 28) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала
Анна Калинская – Элина Свитолина (Украина) [7] – 6:4, 6:3
Свитолина провела четвертое очное противостояние против Калинской и впервые не сумела одолеть россиянку.
Элина сыграла 13-й мат в 2026 году. На ее счету 11 побед и два поражения.
Свитолина на тысячнике в Катаре успела переиграть Даяну Ястремскую. Элина в 10-й раз выступила на кортах Дохи, ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году.
На следующей неделе Свитолина примет участие на соревнованиях идентичной категории в Дубае, ОАЭ.
Калинская в четвертьфинале Дохи поборется с Каролиной Муховой, которая в своем поединке третьего круга прошла Каролину Плишкову.
Статистика матча
Dominant in Doha💥— wta (@WTA) February 11, 2026
Anna Kalinskaya reaches the quarterfinals after defeating Svitolina in straight sets!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/JNz8OYVTUF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия допустила три промаха
Каролина Плишкова не сумела доиграть первый сет против Каролины Муховой
кутах, поки не доведе справу до віннера, а Еліна навіть якщо і здобувала ситуативну перевагу в розіграшах в більшості випадків просто її
втрачала. Ну, і контраст на подачі: перша наче виглядає досить пристойно, друга
подача - тупо накидушка під розстріл...
Чомусь Єліна сьогодні вирішила, що болотна віддасть гру без боротьби. Звісно легкі матчі з нею до цього посприяли, але грати зовсім без агресіі, та з такою купою помилок, це не зовсім те, до чого ми звикли у виконанні матусі…
Що ж, хай це буде прикрість, а не спад форми.