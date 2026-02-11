Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
WTA
11 февраля 2026, 18:22 |
500
2

Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше

Ангелина не сумела навязать борьбу Далме Галфи на соревнованиях в Португалии

11 февраля 2026, 18:22 |
500
2 Comments
Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) завершила выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Далмы Галфи (Венгрия, WTA 90), сумев взять всего три гейма.

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Далма Галфи (Венгрия) [2] – 1:6, 2:6

Калинина позволила Галфи взять реванш – в 2021 году Ангелина справилась с венгеркой на 100-тысячнике в Контрексевиле (Франция).

Калинина на кортах Оэйраша успела пройти Лян Эньшуо.

Галфи, которая на старте соревнований выиграла у Фионы Кроули, в четвертьфинале поборется с представительницей Чехии Дарьи Видмановой (WTA 137).

По теме:
Ангелина Калинина – Далма Галфи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина успешно стартовала на турнире WTA 125 в Португалии
Обновился рейтинг WTA. Свитолина улучшила позиции, рекорд Олейниковой
Ангелина Калинина Далма Галфи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Forcer
🤦 Що відбувається з Ангеліною? 
Ответить
0
Vitason
Пора їй завершувати з тенісом регрес повний ,летить всім кому тільки можливо,плюс вагу набрала,щось з нею твориться незрозуміле
Ответить
-1
