Калинина разгромно проиграла матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Оэйраше

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) завершила выступления на турнире WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

Во втором раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от Далмы Галфи (Венгрия, WTA 90), сумев взять всего три гейма.

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Далма Галфи (Венгрия) [2] – 1:6, 2:6

Калинина позволила Галфи взять реванш – в 2021 году Ангелина справилась с венгеркой на 100-тысячнике в Контрексевиле (Франция).

Калинина на кортах Оэйраша успела пройти Лян Эньшуо.

Галфи, которая на старте соревнований выиграла у Фионы Кроули, в четвертьфинале поборется с представительницей Чехии Дарьи Видмановой (WTA 137).