Победная серия Манчестер Сити над Фулхэмом насчитывает уже 19 матчей

Манчестер Сити победил Фулхэм уже 19 раз подряд во всех турнирах.

16 раз это произошло в рамках АПЛ, 2 раза – в Кубке Англии, 1 раз – в Кубке английской лиги.

В последний раз Фулхэм не проигрывал «горожанам» еще 18 сентября 2011 года, когда в рамках АПЛ была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Последняя победа «дачников» датирована 12 апреля 2009 года (3:1 на выезде, АПЛ).

Фулхэм попытается прервать неприятную проигрышную серию против Манчестер Сити уже сегодня, в рамках 26-го тура АПЛ.

Победная серия Манчестер Сити над Фулхэмом во всех турнирах (19)