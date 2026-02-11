Победная серия Манчестер Сити над Фулхэмом насчитывает уже 19 матчей
Вспомним результаты всех матчей в данном противостоянии, формирующих эту выигрышную серию «горожан»
Манчестер Сити победил Фулхэм уже 19 раз подряд во всех турнирах.
16 раз это произошло в рамках АПЛ, 2 раза – в Кубке Англии, 1 раз – в Кубке английской лиги.
В последний раз Фулхэм не проигрывал «горожанам» еще 18 сентября 2011 года, когда в рамках АПЛ была зафиксирована ничья со счетом 2:2.
Последняя победа «дачников» датирована 12 апреля 2009 года (3:1 на выезде, АПЛ).
Фулхэм попытается прервать неприятную проигрышную серию против Манчестер Сити уже сегодня, в рамках 26-го тура АПЛ.
Победная серия Манчестер Сити над Фулхэмом во всех турнирах (19)
- 2025, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
- 2025, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2
- 2024, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2
- 2024, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4
- 2023, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1
- 2023, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 1:2
- 2022, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1
- 2022, Кубок Англии, Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1
- 2021, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 0:3
- 2020, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0
- 2020, Кубок Англии, Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0
- 2019, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2
- 2018, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0
- 2018, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
- 2014, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 5:0
- 2013, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 2:4
- 2013, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 2:0
- 2012, АПЛ, Фулхэм – Манчестер Сити – 1:2
- 2012, АПЛ, Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0
