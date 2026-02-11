Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
11 февраля 2026, 20:53 |
Жеребьевка Лиги наций. Соперники для Украины. Смотреть онлайн LIVE

12 февраля в 19:00 пройдет церемония жеребьевки в бельгийском Брюсселе

УЕФА

12 февраля 2026 года в 19:00 по Киеву в бельгийском Брюсселе пройдет жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины, которую возглавляет Сергей Реброва, получит соперников в групповом турнире Дивизиона V.

Официально подтверждены дивизионы и корзины жеребьевки. Украина находится во второй корзине Дивизиона B.

Возможные соперники Украины в Дивизионе B (по одному из каждой корзины)

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Матчи группового этапа состоятся с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Плей-офф запланирован на март и июнь 2027 года.

В Дивизионе B, где выступает сборная Украины: победитель группы поднимается в Дивизион A, второе место сыграет стыковые матчи за повышение в классе, третье место – стыковые матчи за сохранение в Лиге B, четвертое место понизится в Дивизион C. Результаты Лиги наций повлияют на квалификацию чемпионата Европы 2028.

Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Лиги наций УЕФА 2026/27. Корзины для жеребьевки

Дивизион A

  • Корзина 1: Португалия, Испания, Франция, Германия
  • Корзина 2: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
  • Корзина 3: Сербия, Бельгия, Англия, Норвегия
  • Корзина 4: Уэльс, Чехия, Греция, Турция

Дивизион B

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 2: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

Дивизион C

  • Корзина 1: Исландия, Албания, Черногория, Казахстан
  • Корзина 2: Финляндия, Словакия, Болгария, Армения
  • Корзина 3: беларусь, Фареры, Кипр, Эстония
  • Корзина 4: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино

(состав корзины 4 определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

Дивизион D

  • Корзина 1: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург
  • Корзина 2: Лихтенштейн, Андорра

(состав корзины 1 определится после плей-офф Лиги C/D в марте 2026 года)

Таблица дивизионов и корзин для жеребьевки ЛН

Инфографика

_ Moore
Польща, Грузія, Щвеція - буде прикольно (особливо, якщо 26/03 виграємо в шведів)
