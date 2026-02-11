Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
11 февраля 2026, 22:12 | Обновлено 11 февраля 2026, 22:32
Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном

Состоялось два поединка Восточной конференции

Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Мельбурн

В среду, 11 февраля, состоялось два матча 7-го тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.

Было проведено два поединка.

  • «Ульсан ХД» дома уступил «Мельбурн Сити» – 1:2.
  • «Канвон» и «Шанхай Порт» разошлись нулевой ничьей.

Лига чемпионов Азии. Восточная конференция. 7-й тур

Ульсан ХД – Мельбурн Сити – 1:2

Голы: Боянич, 80 – Капуто, 36, Юнис, 90+3

Видео голов и обзор матча

Канвон – Шанхай Порт – 0:0

Видео голов и обзор матча

