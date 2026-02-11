11.02.2026 12:00 – FT 0 : 0
Другие новости11 февраля 2026, 22:12 | Обновлено 11 февраля 2026, 22:32
54
0
Азиатская Лига чемпионов: победа Мельбурн Сити над Ульсаном
Состоялось два поединка Восточной конференции
54
0
В среду, 11 февраля, состоялось два матча 7-го тура Восточной лиги азиатской ЛЧ.
Было проведено два поединка.
- «Ульсан ХД» дома уступил «Мельбурн Сити» – 1:2.
- «Канвон» и «Шанхай Порт» разошлись нулевой ничьей.
Лига чемпионов Азии. Восточная конференция. 7-й тур
Ульсан ХД – Мельбурн Сити – 1:2
Голы: Боянич, 80 – Капуто, 36, Юнис, 90+3
Канвон – Шанхай Порт – 0:0
