Степанов стал 7-м украинцем, отметившимся ассистом в Эредивизи

18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов стал седьмым украинским футболистом, отмечавшимся хотя бы одним ассистом в Эредивизи.

Форвард отдал дебютную результативную передачу в 18 туре чемпионата Нидерландов, в котором Утрехт на выезде играет против Неймегена.

До Степанова ассистами в Эредивизе отмечались Руслан Валеев (11), Денис Олейник (7), Евгений Левченко (6), Александр Зинченко (4), Александр Яковенко (1) и Андрей Демченко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Нидерландов

11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)

7 – Денис Олейник (7 – Витесс)

6 – Евгений Левченко (5 – Гронинген, 1 – Камбур)

4 – Александр Зинченко (4 – ПСВ)

1 – Александр Яковенко (1 – Дэн Гаг)

1 – Андрей Демченко (1 – Аякс)

1 – Артем Степанов (1 – Утрехт)

Артем Степанов, статистика выступлений за Утрехт