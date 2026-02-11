Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
11 февраля 2026, 23:19
Вспомним всех украинских футболистов, имеющих результативные передачи в чемпионате Нидерландов

Степанов стал 7-м украинцем, отметившимся ассистом в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов стал седьмым украинским футболистом, отмечавшимся хотя бы одним ассистом в Эредивизи.

Форвард отдал дебютную результативную передачу в 18 туре чемпионата Нидерландов, в котором Утрехт на выезде играет против Неймегена.

До Степанова ассистами в Эредивизе отмечались Руслан Валеев (11), Денис Олейник (7), Евгений Левченко (6), Александр Зинченко (4), Александр Яковенко (1) и Андрей Демченко (1).

Ассисты украинцев в чемпионате Нидерландов

  • 11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
  • 7 – Денис Олейник (7 – Витесс)
  • 6 – Евгений Левченко (5 – Гронинген, 1 – Камбур)
  • 4 – Александр Зинченко (4 – ПСВ)
  • 1 – Александр Яковенко (1 – Дэн Гаг)
  • 1 – Андрей Демченко (1 – Аякс)
  • 1 – Артем Степанов (1 – Утрехт)

Артем Степанов, статистика выступлений за Утрехт

  • 3 матча (3 – чемпионат Нидерландов)
  • 1 ассист (1 – чемпионат Нидерландов)
чемпионат Нидерландов по футболу Артем Степанов статистика Утрехт НЕК Неймеген Руслан Валеев Денис Олейник Евгений Левченко Александр Зинченко Александр Яковенко Андрей Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
