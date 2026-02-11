Степанов стал 7-м украинцем, отметившимся ассистом в Эредивизи
Вспомним всех украинских футболистов, имеющих результативные передачи в чемпионате Нидерландов
18-летний нападающий Утрехта Артем Степанов стал седьмым украинским футболистом, отмечавшимся хотя бы одним ассистом в Эредивизи.
Форвард отдал дебютную результативную передачу в 18 туре чемпионата Нидерландов, в котором Утрехт на выезде играет против Неймегена.
До Степанова ассистами в Эредивизе отмечались Руслан Валеев (11), Денис Олейник (7), Евгений Левченко (6), Александр Зинченко (4), Александр Яковенко (1) и Андрей Демченко (1).
Ассисты украинцев в чемпионате Нидерландов
- 11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
- 7 – Денис Олейник (7 – Витесс)
- 6 – Евгений Левченко (5 – Гронинген, 1 – Камбур)
- 4 – Александр Зинченко (4 – ПСВ)
- 1 – Александр Яковенко (1 – Дэн Гаг)
- 1 – Андрей Демченко (1 – Аякс)
- 1 – Артем Степанов (1 – Утрехт)
Артем Степанов, статистика выступлений за Утрехт
- 3 матча (3 – чемпионат Нидерландов)
- 1 ассист (1 – чемпионат Нидерландов)
