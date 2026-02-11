Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Степанов отдал ассист в матче чемпионата Нидерландов
Нидерланды
11 февраля 2026, 23:02 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:10
ВИДЕО. Как Степанов отдал ассист в матче чемпионата Нидерландов

Украинец оформил первое результативное действие за «Утрехт»

ФК Утрехт. Артем Степанов

Украинский нападающий Артем Степанов отличился первым результативным действием за «Утрехт».

Команда 18-летнего футболиста встретилась с «НЕК» в поединке 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+2-й минуте с передачи украинского бомбардира голом отличился Зехил. Счет на табло – 0:2.

Для Артема Степанова это результативное действие стало первым в составе нидерландской команды.

❗️ ВИДЕО. Как Степанов отдал первый ассист в матче чемпионата Нидерландов

Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу НЕК Неймеген Артем Степанов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
