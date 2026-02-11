ВИДЕО. Как Степанов отдал ассист в матче чемпионата Нидерландов

Украинский нападающий Артем Степанов отличился первым результативным действием за «Утрехт».

Команда 18-летнего футболиста встретилась с «НЕК» в поединке 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45+2-й минуте с передачи украинского бомбардира голом отличился Зехил. Счет на табло – 0:2.

Для Артема Степанова это результативное действие стало первым в составе нидерландской команды.

❗️ ВИДЕО. Как Степанов отдал первый ассист в матче чемпионата Нидерландов