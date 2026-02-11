ВИДЕО. Как Степанов отдал ассист в матче чемпионата Нидерландов
Украинец оформил первое результативное действие за «Утрехт»
Украинский нападающий Артем Степанов отличился первым результативным действием за «Утрехт».
Команда 18-летнего футболиста встретилась с «НЕК» в поединке 18-го тура чемпионата Нидерландов.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 45+2-й минуте с передачи украинского бомбардира голом отличился Зехил. Счет на табло – 0:2.
Для Артема Степанова это результативное действие стало первым в составе нидерландской команды.
❗️ ВИДЕО. Как Степанов отдал первый ассист в матче чемпионата Нидерландов
Gjivai Zechiël scoort en brengt N.E.C. in nog grotere problemen voor rust: 0-2!🧐#necutr pic.twitter.com/n50Sjgb2tn— ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вим Кифт расхвалил украинского защитника Аякса
Большое интервью легенды футбола – о «Милане», Золотом мяче и пенальти в ворота Буффона