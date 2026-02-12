Кто забрал фрибеты и Airpods 3 по итогам третьей недели Битвы редакций?
UA-Football с результатом в -0.2 флета стал победителем, а Sport.ua возвращается на четвертую неделю
Подводим итоги третьей недели «Битвы редакций» между UA-Football, Українським футболом и betking!
Конкурсными матчами на прошлой неделе были поединки внутренних чемпионатов в Англии, Испании и Италии (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):
- 07.02. 14:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:0
- 07.02. 19:30 Севилья – Жирона – 1:1
- 08.02. 18:30 Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
- 08.02. 21:45 Ювентус – Лацио – 2:2
Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось выйти в плюс. Наименьшую просадку получил UA-Football (-0.2 флета), который и стал победителем третьей «Битвы редакций!»
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.
Український футбол и betking получили просадку в -2.30 и -2.20 флета соответсвенно. Український футбол не будет принимать участие в третьей неделе – к Битве снова вернется Sport.ua!
Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!
Участие в конкурсе (третья неделя) взяло 36 человек. Из них 13 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).
Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:
- Blue-Whites
- ivankondrat96
- Avdusha77
- Andromed
- WalterBlack
- Artem_Ponomar
- Leon Vurgaft
- Віктор Іванчук
- Vlad_Petrushevskyi
- Dysear
- Samuel
- m.oleks
- brabusrocket
С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.
Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:
- Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
- Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
- Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн
Обладатели фрибетов:
- 1 000 грн: Leon Vurgaft, ivankondrat96
- 2 000 грн: m.oleks, Samuel
- 5 000 грн: Andromed
Переходим к специальному призу – AirPods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -0.2 от UA-Football.
По итогам поединков сразу 17 читателей оказались в списке участников розыгрыша AirPods 3:
- PetroKozak
- TezkaRMA
- Blue-Whites
- Victor673256ua
- olenasaaa
- VR0
- Andromed
- kuzibaievkiril
- WalterBlack
- Artem_Ponomar
- Віктор Іванчук
- Vlad_Petrushevskyi
- Dysear
- Samuel
- Kokyapulya
- m.oleks
- Олег Гресь
Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – Dysear!
Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.
Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.
Впереди – последняя неделя «Битвы редакций»! Она будет объявлена в ближайшее время. На этот раз конкурсными матчами также будут поединки европейского уик-энда – Испания, Англия и Германия.
Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.
