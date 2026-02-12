Кто забрал фрибеты и Airpods 3 по итогам третьей недели Битвы редакций?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 февраля 2026, 00:01 |
35
0

UA-Football с результатом в -0.2 флета стал победителем, а Sport.ua возвращается на четвертую неделю

Коллаж Sport.ua

Подводим итоги третьей недели «Битвы редакций» между UA-Football, Українським футболом и betking!

Конкурсными матчами на прошлой неделе были поединки внутренних чемпионатов в Англии, Испании и Италии (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

  • 07.02. 14:30 Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:0
  • 07.02. 19:30 Севилья – Жирона – 1:1
  • 08.02. 18:30 Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
  • 08.02. 21:45 Ювентус – Лацио – 2:2

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось выйти в плюс. Наименьшую просадку получил UA-Football (-0.2 флета), который и стал победителем третьей «Битвы редакций!»
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Український футбол и betking получили просадку в -2.30 и -2.20 флета соответсвенно. Український футбол не будет принимать участие в третьей неделе – к Битве снова вернется Sport.ua!

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе (третья неделя) взяло 36 человек. Из них 13 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

  • Blue-Whites
  • ivankondrat96
  • Avdusha77
  • Andromed
  • WalterBlack
  • Artem_Ponomar
  • Leon Vurgaft
  • Віктор Іванчук
  • Vlad_Petrushevskyi
  • Dysear
  • Samuel
  • m.oleks
  • brabusrocket

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

  • Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
  • Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
  • Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

  • 1 000 грн: Leon Vurgaft, ivankondrat96
  • 2 000 грн: m.oleks, Samuel
  • 5 000 грн: Andromed

Переходим к специальному призу – AirPods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -0.2 от UA-Football.

По итогам поединков сразу 17 читателей оказались в списке участников розыгрыша AirPods 3:

  • PetroKozak
  • TezkaRMA
  • Blue-Whites
  • Victor673256ua
  • olenasaaa
  • VR0
  • Andromed
  • kuzibaievkiril
  • WalterBlack
  • Artem_Ponomar
  • Віктор Іванчук
  • Vlad_Petrushevskyi
  • Dysear
  • Samuel
  • Kokyapulya
  • m.oleks
  • Олег Гресь

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – Dysear!

Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

Впереди – последняя неделя «Битвы редакций»! Она будет объявлена в ближайшее время. На этот раз конкурсными матчами также будут поединки европейского уик-энда – Испания, Англия и Германия.

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Битва редакций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
