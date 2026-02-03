Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая неделя Битвы редакций: определены обладатели фрибетов и Airpods 3!
Испания
03 февраля 2026, 04:59 | Обновлено 03 февраля 2026, 05:11
25
0

Вторая неделя Битвы редакций: определены обладатели фрибетов и Airpods 3!

betking с прибылью в +1.11 флета обошел Sport.ua и UA-Football по итогам матчей 8-го тура ЛЧ

03 февраля 2026, 04:59 | Обновлено 03 февраля 2026, 05:11
25
0
Вторая неделя Битвы редакций: определены обладатели фрибетов и Airpods 3!
Коллаж Sport.ua

Подводим итоги второй недели «Битвы редакций» между Sport.ua, UA-Football и betking!

Конкурсными матчами на прошлой неделе были поединки заключительного, восьмого тура Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

  • 28.01. 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2
  • 28.01. 22:00. Боруссия Д – Интер – 0:2
  • 28.01. 22:00. Наполи – Челси – 2:3
  • 28.01. 22:00. ПСВ – Бавария – 1:2

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч только редакции betking удалось выйти в плюс (+1.11 флета), которая и стала победителем второй «Битвы редакций!».
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Sport.ua и UA-Football получили просадку в -2.45 и -2.10 флета соответсвенно. Sport.ua не будет принимать участие в третьей неделе – заменой станет редакция сайта «Український футбол»!

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе (вторая неделя) взяло 48 человек. Из них 17 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях betking, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

  1. BetMix
  2. Spbil
  3. yavovanin
  4. Rode76
  5. dima vus
  6. ldma
  7. olenasaaa
  8. Avdusha77
  9. Monstr
  10. KKR88
  11. Kostiantyn
  12. WalterBlack
  13. Artem_Ponomar
  14. shlemko2009
  15. Олесь Трипадуш
  16. Fmkacrash
  17. Kokyapulya

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

  • Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
  • Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
  • Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

  • 1 000 грн: olenasaaa, Kokyapulya
  • 2 000 грн: Artem_Ponomar, WalterBlack
  • 5 000 грн: Monstr

Переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем +1.11 от betking.

По итогам поединков сразу 18 читателей оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:

  • BetMix
  • dmma
  • Spbil
  • UKR Sport 1991
  • yavovanin
  • Victor673256ua
  • olenasaaa
  • VR0
  • Andromed
  • Kostiantyn
  • Prokop_Andriy
  • shlemko2009
  • Dysear
  • Олесь Трипадуш
  • BPM
  • Fmkacrash
  • Олександр Ляшецький
  • Sem_A

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – Spbil!

Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

Впереди еще две недели «Битв редакций» – уже 3 февраля января будет объявлена следующая «Битва!» И на этот раз конкурсными матчами будут поединки европейского уик-энда – Испания, Англия и Италия!

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.

По теме:
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Обладатели фрибетов и Airpods 3! Кто стал победителем первой Битвы редакций
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»

Функционер – о Сауле Альваресе

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 13
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент

Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри

ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
Теннис | 02.02.2026, 21:34
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ЯСТРЕМСКАЯ: У меня большой потенциал, но я еще не реализовала его полностью
ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
Футбол | 03.02.2026, 02:37
ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
ФОТО. Шахтер почтил память погибших шахтёров на сборах в Турции
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем