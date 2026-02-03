Вторая неделя Битвы редакций: определены обладатели фрибетов и Airpods 3!
betking с прибылью в +1.11 флета обошел Sport.ua и UA-Football по итогам матчей 8-го тура ЛЧ
Подводим итоги второй недели «Битвы редакций» между Sport.ua, UA-Football и betking!
Конкурсными матчами на прошлой неделе были поединки заключительного, восьмого тура Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):
- 28.01. 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2
- 28.01. 22:00. Боруссия Д – Интер – 0:2
- 28.01. 22:00. Наполи – Челси – 2:3
- 28.01. 22:00. ПСВ – Бавария – 1:2
Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч только редакции betking удалось выйти в плюс (+1.11 флета), которая и стала победителем второй «Битвы редакций!».
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.
Sport.ua и UA-Football получили просадку в -2.45 и -2.10 флета соответсвенно. Sport.ua не будет принимать участие в третьей неделе – заменой станет редакция сайта «Український футбол»!
Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!
Участие в конкурсе (вторая неделя) взяло 48 человек. Из них 17 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях betking, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).
Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:
- BetMix
- Spbil
- yavovanin
- Rode76
- dima vus
- ldma
- olenasaaa
- Avdusha77
- Monstr
- KKR88
- Kostiantyn
- WalterBlack
- Artem_Ponomar
- shlemko2009
- Олесь Трипадуш
- Fmkacrash
- Kokyapulya
С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.
Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:
- Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
- Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
- Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн
Обладатели фрибетов:
- 1 000 грн: olenasaaa, Kokyapulya
- 2 000 грн: Artem_Ponomar, WalterBlack
- 5 000 грн: Monstr
Переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем +1.11 от betking.
По итогам поединков сразу 18 читателей оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:
- BetMix
- dmma
- Spbil
- UKR Sport 1991
- yavovanin
- Victor673256ua
- olenasaaa
- VR0
- Andromed
- Kostiantyn
- Prokop_Andriy
- shlemko2009
- Dysear
- Олесь Трипадуш
- BPM
- Fmkacrash
- Олександр Ляшецький
- Sem_A
Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – Spbil!
Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.
Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.
Впереди еще две недели «Битв редакций» – уже 3 февраля января будет объявлена следующая «Битва!» И на этот раз конкурсными матчами будут поединки европейского уик-энда – Испания, Англия и Италия!
Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Функционер – о Сауле Альваресе
Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри