Вторая неделя Битвы редакций: определены обладатели фрибетов и Airpods 3!

Подводим итоги второй недели «Битвы редакций» между Sport.ua, UA-Football и betking!

Конкурсными матчами на прошлой неделе были поединки заключительного, восьмого тура Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

28.01. 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:2

28.01. 22:00. Боруссия Д – Интер – 0:2

28.01. 22:00. Наполи – Челси – 2:3

28.01. 22:00. ПСВ – Бавария – 1:2

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч только редакции betking удалось выйти в плюс (+1.11 флета), которая и стала победителем второй «Битвы редакций!».

Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Sport.ua и UA-Football получили просадку в -2.45 и -2.10 флета соответсвенно. Sport.ua не будет принимать участие в третьей неделе – заменой станет редакция сайта «Український футбол»!

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе (вторая неделя) взяло 48 человек. Из них 17 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях betking, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

BetMix Spbil yavovanin Rode76 dima vus ldma olenasaaa Avdusha77 Monstr KKR88 Kostiantyn WalterBlack Artem_Ponomar shlemko2009 Олесь Трипадуш Fmkacrash Kokyapulya

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн

Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн

Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

1 000 грн: olenasaaa, Kokyapulya

2 000 грн: Artem_Ponomar, WalterBlack

5 000 грн: Monstr

Переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем +1.11 от betking.

По итогам поединков сразу 18 читателей оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:

BetMix

dmma

Spbil

UKR Sport 1991

yavovanin

Victor673256ua

olenasaaa

VR0

Andromed

Kostiantyn

Prokop_Andriy

shlemko2009

Dysear

Олесь Трипадуш

BPM

Fmkacrash

Олександр Ляшецький

Sem_A

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – Spbil!

Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

Впереди еще две недели «Битв редакций» – уже 3 февраля января будет объявлена следующая «Битва!» И на этот раз конкурсными матчами будут поединки европейского уик-энда – Испания, Англия и Италия!

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.