Обладатели фрибетов и Airpods 3! Кто стал победителем первой Битвы редакций
Sport.ua, UA-Football и betking подводят итоги розыгрышей
Неделю назад ведущие украинские сайты – Sport.ua и UA-Football – совместно с букмекерской конторой betking запустили первую в истории «Битву редакций».
Конкурсными матчами были поединки Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):
- 20.01. 22:00. Интер – Арсенал – 1:3
- 20.01. 22:00. Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0
- 21.01. 22:00. Марсель – Ливерпуль – 0:3
- 21.01. 22:00. Ювентус – Бенфика – 2:0
Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось «выйти в плюс» (каждая ставка равнялась одному флету).
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.
Победителем первой недели «Битвы редакций» стал UA-Football с результатом в -0,54 флета. Небольшую просадку получил и Sport.ua – -0,67 флета. UA-Football и Sport.ua обыграли betking, убыток которого составил -2,22 флета.
Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!
Участие в конкурсе взяло 48 человек. Из них 16 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).
Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:
- Ігор Семйон
- Alex Misterio
- Vlad_Petrushevskyi
- Vasya Pupkin
- Віктор Іванчук
- Leon Vurgaft
- shlemko2009
- Artem_Ponomar
- MaksimKucher
- vald
- kuzibaievkiril
- Avdusha77
- VR0
- Attractor
- sffa
- PetroKozak
С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.
Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:
- Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
- Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
- Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн
Обладатели фрибетов:
- 1 000 грн: Attractor, shlemko2009
- 2 000 грн: Alex Misterio, VR0
- 5 000 грн: Avdusha77
А теперь переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто соберет больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -0,54 флета от UA-Football.
По итогам поединков сразу 22 читателя оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:
- BetMix
- PetroKozak
- dmma
- sffa
- yavovanin
- Blue-Whites
- Rode76
- dima vus
- ivankondrat96
- Victor673256ua
- olenasaaa
- VR0
- Andromed
- Monstr
- Папа Никита
- KKR88
- kuzibaievkiril
- vald
- Віктор Іванчук
- Ігор Семйон
- Олесь Трипадуш
- ora
Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – BetMix!
Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.
Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.
Впереди еще три недели «Битв редакций» – уже 24 января будет объявлена следующая «Битва!» И снова будут матчи Лиги чемпионов – заключительные поединки 8-го тура, которые состоятся 28 января.
Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.
