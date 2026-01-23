Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 января 2026, 20:25
Обладатели фрибетов и Airpods 3! Кто стал победителем первой Битвы редакций

Sport.ua, UA-Football и betking подводят итоги розыгрышей

Обладатели фрибетов и Airpods 3! Кто стал победителем первой Битвы редакций
Коллаж Sport.ua

Неделю назад ведущие украинские сайты – Sport.ua и UA-Football – совместно с букмекерской конторой betking запустили первую в истории «Битву редакций».

Конкурсными матчами были поединки Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

  • 20.01. 22:00. Интер – Арсенал – 1:3
  • 20.01. 22:00. Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0
  • 21.01. 22:00. Марсель – Ливерпуль – 0:3
  • 21.01. 22:00. Ювентус – Бенфика – 2:0

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось «выйти в плюс» (каждая ставка равнялась одному флету).
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Победителем первой недели «Битвы редакций» стал UA-Football с результатом в -0,54 флета. Небольшую просадку получил и Sport.ua – -0,67 флета. UA-Football и Sport.ua обыграли betking, убыток которого составил -2,22 флета.

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе взяло 48 человек. Из них 16 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

  • Ігор Семйон
  • Alex Misterio
  • Vlad_Petrushevskyi
  • Vasya Pupkin
  • Віктор Іванчук
  • Leon Vurgaft
  • shlemko2009
  • Artem_Ponomar
  • MaksimKucher
  • vald
  • kuzibaievkiril
  • Avdusha77
  • VR0
  • Attractor
  • sffa
  • PetroKozak

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

  • Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
  • Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
  • Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

  • 1 000 грн: Attractor, shlemko2009
  • 2 000 грн: Alex Misterio, VR0
  • 5 000 грн: Avdusha77

А теперь переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто соберет больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -0,54 флета от UA-Football.

По итогам поединков сразу 22 читателя оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:

  • BetMix
  • PetroKozak
  • dmma
  • sffa
  • yavovanin
  • Blue-Whites
  • Rode76
  • dima vus
  • ivankondrat96
  • Victor673256ua
  • olenasaaa
  • VR0
  • Andromed
  • Monstr
  • Папа Никита
  • KKR88
  • kuzibaievkiril
  • vald
  • Віктор Іванчук
  • Ігор Семйон
  • Олесь Трипадуш
  • ora

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – BetMix!

Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

Впереди еще три недели «Битв редакций» – уже 24 января будет объявлена следующая «Битва!» И снова будут матчи Лиги чемпионов – заключительные поединки 8-го тура, которые состоятся 28 января.

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
