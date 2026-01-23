Обладатели фрибетов и Airpods 3! Кто стал победителем первой Битвы редакций

Неделю назад ведущие украинские сайты – Sport.ua и UA-Football – совместно с букмекерской конторой betking запустили первую в истории «Битву редакций».

Конкурсными матчами были поединки Лиги чемпионов (со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

20.01. 22:00. Интер – Арсенал – 1:3

20.01. 22:00. Тоттенхэм – Боруссия Д – 2:0

21.01. 22:00. Марсель – Ливерпуль – 0:3

21.01. 22:00. Ювентус – Бенфика – 2:0

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось «выйти в плюс» (каждая ставка равнялась одному флету).

Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Победителем первой недели «Битвы редакций» стал UA-Football с результатом в -0,54 флета. Небольшую просадку получил и Sport.ua – -0,67 флета. UA-Football и Sport.ua обыграли betking, убыток которого составил -2,22 флета.

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе взяло 48 человек. Из них 16 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

Ігор Семйон

Alex Misterio

Vlad_Petrushevskyi

Vasya Pupkin

Віктор Іванчук

Leon Vurgaft

shlemko2009

Artem_Ponomar

MaksimKucher

vald

kuzibaievkiril

Avdusha77

VR0

Attractor

sffa

PetroKozak

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн

Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн

Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

1 000 грн: Attractor, shlemko2009

2 000 грн: Alex Misterio, VR0

5 000 грн: Avdusha77

А теперь переходим к специальному призу – Airpods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто соберет больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -0,54 флета от UA-Football.

По итогам поединков сразу 22 читателя оказались в списке участников розыгрыша Airpods 3:

BetMix

PetroKozak

dmma

sffa

yavovanin

Blue-Whites

Rode76

dima vus

ivankondrat96

Victor673256ua

olenasaaa

VR0

Andromed

Monstr

Папа Никита

KKR88

kuzibaievkiril

vald

Віктор Іванчук

Ігор Семйон

Олесь Трипадуш

ora

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – BetMix!

Со всеми победителями Sport.ua уже связался по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также продолжается конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

Впереди еще три недели «Битв редакций» – уже 24 января будет объявлена следующая «Битва!» И снова будут матчи Лиги чемпионов – заключительные поединки 8-го тура, которые состоятся 28 января.

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.