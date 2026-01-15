Призы для читателей! Битва редакций: Sport.ua vs UA-Football vs betking

Ведущие спортивные сайты страны – Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская контора betking, запускают первую в истории «Битву редакций»!

Прямо сейчас вы можете ознакомиться с правилами грандиозного конкурса, который будет проводиться каждую неделю. По итогам каждой недели все читатели, прогнозисты и комментаторы сайта Sport.ua будут претендовать на солидные награды. Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

И, поверьте, здесь многое будет зависеть именно от вас, а не от удачи. Хотя без небольшой доли «рандома» сегодня, конечно, никуда. Небольшой спойлер – матчи первой недели «Битвы редакций» будут лигочемпионскими!

«Битва редакций: Sport.ua vs UA-Football vs betking»

Основной приз: 11 000 грн в виде фрибетов в букмекерской конторе betking

Фрибеты не подлежат выводу и используются в соответствии с правилами betking

Дополнительный приз (меняется каждую неделю): AirPods 3

Правила «Битвы редакций» и как будут определены победители:

Sport.ua выбирает по два «базовых» матча на каждый раунд для всех команд;

Еще два выбирает победитель предыдущей недели «Битвы редакций» (в первую неделю все матчи выберет Sport.ua).

В каждой команде – по два участника:

один прогнозист делает ставки на два «базовых» матча;

второй – на матчи, выбранные соперниками.

После определения матчей участники делают ставки. Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50. Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Участники «Битвы редакций» (а также читатели) ограничены в выборе линии. Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты):

1X2

голы (тоталы)

форы

Каждый прогноз равен одному флету. По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Команда, которая собрала наименьшую прибыль или получила наибольший убыток, не принимает участие в следующей неделе «Битвы редакций». Вместо нее заходит четвертый участник. Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

По итогам каждой недели худшая команда выбывает, а четвертая заходит вместо нее.

Прогнозы участников и редакций носят субъективный характер и не являются рекомендацией к ставкам

Команда с наибольшей прибылью по флетам выигрывает недельную «Битву редакций». Если у всех команд зафиксирован минус, проводится дополнительный раунд на матчи понедельника или среди недели (при первом таком случае будут обнародованы дополнительные правила).

Что могут выиграть комментаторы и при каких условиях?

Победитель «Битвы редакций» забирает приз в 11 000 гривен в виде фрибетов в букмекерской конторе betking (пять фрибетов номиналом: 5000, 2000, 2000, 1000, 1000) и разыгрывает их среди читателей с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

В розыгрыше участвуют только те, кто:

правильно выбрал победителя «Битвы редакций»;

подписан на Telegram-каналы betking, Sport.ua и UA-Football;

оставил свои прогнозы на матчи в комментариях на сайте Sport.ua.

Именно поэтому важно выбрать победителя «Битвы редакций» еще до ее начала.

В комментариях на Sport.ua необходимо:

оставить прогнозы на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50;

обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Ваша ставка на победителя «Битвы редакций» будет играть ключевую роль.

Участвовать в розыгрыше будут только те, кто выбрал правильного победителя «Битвы редакции» + подписан на Telegram-каналы betking, Sport.ua и UA-Football, а также оставил свои прогнозы на матчи в комментариях на сайте Sport.ua



Пять читателей-победителей определяются с помощью рандомайзера. С победителями администрация Sport.ua свяжется по электронной почте.

В случае, если победитель не выходит на связь в разумный срок, организаторы оставляют за собой право определить нового победителя.

Ограничения и дополнительные правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз;

Мульти-аккаунты строго запрещены;

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается;

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Новость о старте первой недели «Битвы редакций» будет опубликована 16 января. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к новости о старте первой недели.

Дополнительный приз

Если комментатор по итогам четырех матчей соберет больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций» (при этом не обязательно правильно угадать победителя «Битвы редакций»), он становится участником дополнительного конкурса, в котором будет определен обладатель специального приза.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент конкурса с обязательным уведомлением участников.

На этой неделе – AirPods 3.

Итоги всех конкурсов (пять фрибетов по 1 000 грн + обладатель наушников), а также результаты «Битвы редакций» публикуются отдельной новостью на сайте Sport.ua и в Telegram-каналах Sport.ua, UA-Football и betking.

Месячный суперприз

Среди всех прогнозистов, которые покажут наибольшую прибыль по итогам недель, в конце месяца (4 этапа) с помощью рандомайзера будет разыграна игровая консоль PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

В случае, если ни одному комментатору не удастся превзойти победителя «Битвы редакций» по прибыли ни в одну из недель, специальные призы переходят в призовой фонд грандиозного конкурса на чемпионат мира.

Итоги каждой недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и специального приза публикуются через 2–3 дня после завершения последнего конкурсного матча на сайте Sport.ua.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой;

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств;

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок;

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте;

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера;

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя;

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации;

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

