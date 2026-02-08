Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура английской Премьер-лиги
Английская Премьер-лига. 25-й тур.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» - 0:0
«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи – Гравенберх, Мак Аллистер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитике.
Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа.
«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Гейи, Хусанов, Нунес – О'Райли, Родри, Силва – Мармуш, Голанд, Семеньо.
Запасные: Траффорд, Диаш, Рейндерс, Аке, Шерки, Гонсалес, Фоден, Аллейн, Льюис.
Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия).
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).
В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуль, на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.
«Арсенал» только и делает, что ждет от этой игры осечки хотя бы одного своего преследователя, которая вновь откроет для команды Микеля Артеты прямой путь к чемпионскому титулу. Очевидно, что «Сити» в этом плане должен делать решительный шаг вперед, и права на ошибку у коллектива Хосепа Гвардиолы попросту нет. А «красным» придется вновь доказывать, что они еще на что-то претендуют в этом сезоне, ведь Арне Слот по-прежнему висит на волоске. В его случае – явная метафора.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:30
