  4. Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.02.2026 18:30 – 35 0 : 0
Манчестер Сити
Англия
08 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 08 февраля 2026, 19:03
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» - 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи – Гравенберх, Мак Аллистер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитике.

Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Гейи, Хусанов, Нунес – О'Райли, Родри, Силва – Мармуш, Голанд, Семеньо.

Запасные: Траффорд, Диаш, Рейндерс, Аке, Шерки, Гонсалес, Фоден, Аллейн, Льюис.

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).

В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуль, на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

«Арсенал» только и делает, что ждет от этой игры осечки хотя бы одного своего преследователя, которая вновь откроет для команды Микеля Артеты прямой путь к чемпионскому титулу. Очевидно, что «Сити» в этом плане должен делать решительный шаг вперед, и права на ошибку у коллектива Хосепа Гвардиолы попросту нет. А «красным» придется вновь доказывать, что они еще на что-то претендуют в этом сезоне, ведь Арне Слот по-прежнему висит на волоске. В его случае – явная метафора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
8 февраля 2026 -
18:30
Манчестер Сити
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити прогнозы на футбол текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
