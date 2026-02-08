Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» - 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон – Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи – Гравенберх, Мак Аллистер – Гакпо, Вирц, Салах – Экитике.

Запасные: Мамардашвили, Вудмэн, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Гейи, Хусанов, Нунес – О'Райли, Родри, Силва – Мармуш, Голанд, Семеньо.

Запасные: Траффорд, Диаш, Рейндерс, Аке, Шерки, Гонсалес, Фоден, Аллейн, Льюис.

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).

В субботу, 8-го февраля, состоится поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуль, на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

«Арсенал» только и делает, что ждет от этой игры осечки хотя бы одного своего преследователя, которая вновь откроет для команды Микеля Артеты прямой путь к чемпионскому титулу. Очевидно, что «Сити» в этом плане должен делать решительный шаг вперед, и права на ошибку у коллектива Хосепа Гвардиолы попросту нет. А «красным» придется вновь доказывать, что они еще на что-то претендуют в этом сезоне, ведь Арне Слот по-прежнему висит на волоске. В его случае – явная метафора.

