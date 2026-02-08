Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ
Чемпионат Англии
Брайтон
08.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ

Кристал Пэлас отрывается от зоны вылета

Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Кристал Пэлас в матче чемпионата Англии обыграла Брайтон со счетом 1:0 и одержала крайне важную для себя победу.

Удивтельно, но это первая победа лондонской команды в 2026 году. Последний раз Кристал Пэлас праздновали успех в середине декабря, а в АПЛ не было побед с 7 декабря.

Команда Оливера Гласнера набирает 32 очка и поднимается на 13-е место. У суперника 31 пункт.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Брайтон – Кристал Пэлас 0:1
Гол: Сарр, 61

