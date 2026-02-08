Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ

Кристал Пэлас в матче чемпионата Англии обыграла Брайтон со счетом 1:0 и одержала крайне важную для себя победу.

Удивтельно, но это первая победа лондонской команды в 2026 году. Последний раз Кристал Пэлас праздновали успех в середине декабря, а в АПЛ не было побед с 7 декабря.

Команда Оливера Гласнера набирает 32 очка и поднимается на 13-е место. У суперника 31 пункт.

Чемпионат Англии. 25-й тур

Брайтон – Кристал Пэлас 0:1

Гол: Сарр, 61