08.02.2026 16:00 – FT 0 : 1
Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ
Кристал Пэлас отрывается от зоны вылета
Кристал Пэлас в матче чемпионата Англии обыграла Брайтон со счетом 1:0 и одержала крайне важную для себя победу.
Удивтельно, но это первая победа лондонской команды в 2026 году. Последний раз Кристал Пэлас праздновали успех в середине декабря, а в АПЛ не было побед с 7 декабря.
Команда Оливера Гласнера набирает 32 очка и поднимается на 13-е место. У суперника 31 пункт.
Чемпионат Англии. 25-й тур
Брайтон – Кристал Пэлас 0:1
Гол: Сарр, 61
