Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов
Нерадзурри разгромили черно-зеленых со счетом 5:0 в 24-м туре Серии A
Миланский Интер разгромил Сассуоло со счетом 5:0 в матче 24-го тура Серии А 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Мапей в городе Реджо-нель-Эмилия.
Голами в составе нерадзурри отличились Янн Биссек, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканжи и Луис Энрике Томас де Лима.
Три ассиста оформил Федерико Димарко. Сассуоло с 54-й минуты играл в меньшинстве Неманьи Матич.
В таблице чемпионата Италии Интер лидирует с 58 очками. У ближайшего преследователя – Милана – 50 баллов и одна игра в запасе. У Сассуоло 11-я позиция и 29 пунктов.
В воскресенье также состоялось еще два поединка: Парма переиграла Болонью 1:0, Лечче выиграл у Удинезе 2:1.
Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля
Сассуоло – Интер – 0:5
Голы: Биссек, 11, Тюрам, 28, Лаутаро Мартинес, 50, Аканджи, 54, Луис Энрике, 89
Болонья – Парма – 0:1
Гол: Ордонец, 90+5
Лечче – Удинезе – 2:1
Голы: Гандельман, 5, Банда, 90 – Соле, 26 (пен.)
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|23
|19
|1
|3
|63 - 23
|16.02.26 22:00 Жирона - Барселона07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|58
|2
|Реал Мадрид
|22
|17
|3
|2
|47 - 18
|08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья
|54
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|13
|6
|4
|38 - 18
|15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39 - 23
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал
|42
|5
|Бетис
|23
|10
|8
|5
|37 - 28
|15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис
|38
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26 - 27
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|34
|7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30 - 25
|14.02.26 15:00 Эспаньол - Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|8
|7
|8
|33 - 31
|14.02.26 22:00 Реал Мадрид - Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад
|31
|9
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28 - 28
|13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна
|29
|10
|Атлетик Бильбао
|23
|8
|4
|11
|25 - 33
|15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао
|28
|11
|Хетафе
|23
|7
|5
|11
|18 - 27
|14.02.26 17:15 Хетафе - Вильярреал08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад
|26
|12
|Жирона
|23
|6
|8
|9
|22 - 37
|16.02.26 22:00 Жирона - Барселона08.02.26 Севилья 1:1 Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна
|26
|13
|Севилья
|23
|7
|4
|12
|30 - 38
|14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Севилья 1:1 Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта
|25
|14
|Алавес
|23
|7
|4
|12
|20 - 29
|14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес
|25
|15
|Эльче
|23
|5
|9
|9
|31 - 35
|13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче
|24
|16
|Мальорка
|23
|6
|6
|11
|28 - 37
|15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка
|24
|17
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23 - 35
|08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18 - 30
|15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе
|22
|19
|Леванте
|22
|4
|6
|12
|26 - 38
|15.02.26 19:30 Леванте - Валенсия08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол
|18
|20
|Реал Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12 - 34
|15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо
|16
