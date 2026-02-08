Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов

Миланский Интер разгромил Сассуоло со счетом 5:0 в матче 24-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Мапей в городе Реджо-нель-Эмилия.

Голами в составе нерадзурри отличились Янн Биссек, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканжи и Луис Энрике Томас де Лима.

Три ассиста оформил Федерико Димарко. Сассуоло с 54-й минуты играл в меньшинстве Неманьи Матич.

В таблице чемпионата Италии Интер лидирует с 58 очками. У ближайшего преследователя – Милана – 50 баллов и одна игра в запасе. У Сассуоло 11-я позиция и 29 пунктов.

В воскресенье также состоялось еще два поединка: Парма переиграла Болонью 1:0, Лечче выиграл у Удинезе 2:1.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Сассуоло – Интер – 0:5

Голы: Биссек, 11, Тюрам, 28, Лаутаро Мартинес, 50, Аканджи, 54, Луис Энрике, 89

Болонья – Парма – 0:1

Гол: Ордонец, 90+5

Лечче – Удинезе – 2:1

Голы: Гандельман, 5, Банда, 90 – Соле, 26 (пен.)

