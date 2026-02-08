Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов
Чемпионат Италии
Болонья
08.02.2026 13:30 – FT 0 : 1
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 февраля 2026, 21:05 | Обновлено 08 февраля 2026, 22:03
148
1

Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов

Нерадзурри разгромили черно-зеленых со счетом 5:0 в 24-м туре Серии A

08 февраля 2026, 21:05 | Обновлено 08 февраля 2026, 22:03
148
1 Comments
Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер разгромил Сассуоло со счетом 5:0 в матче 24-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Мапей в городе Реджо-нель-Эмилия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе нерадзурри отличились Янн Биссек, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканжи и Луис Энрике Томас де Лима.

Три ассиста оформил Федерико Димарко. Сассуоло с 54-й минуты играл в меньшинстве Неманьи Матич.

В таблице чемпионата Италии Интер лидирует с 58 очками. У ближайшего преследователя – Милана – 50 баллов и одна игра в запасе. У Сассуоло 11-я позиция и 29 пунктов.

В воскресенье также состоялось еще два поединка: Парма переиграла Болонью 1:0, Лечче выиграл у Удинезе 2:1.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 8 февраля

Сассуоло – Интер – 0:5

Голы: Биссек, 11, Тюрам, 28, Лаутаро Мартинес, 50, Аканджи, 54, Луис Энрике, 89

Болонья – Парма – 0:1

Гол: Ордонец, 90+5

Лечче – Удинезе – 2:1

Голы: Гандельман, 5, Банда, 90 – Соле, 26 (пен.)

Таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 23 19 1 3 63 - 23 16.02.26 22:00 Жирона - Барселона07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона 58
2 Реал Мадрид 22 17 3 2 47 - 18 08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья 54
3 Атлетико Мадрид 23 13 6 4 38 - 18 15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39 - 23 09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал 42
5 Бетис 23 10 8 5 37 - 28 15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26 - 27 09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона 34
7 Сельта 23 8 9 6 30 - 25 14.02.26 15:00 Эспаньол - Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33 - 31 14.02.26 22:00 Реал Мадрид - Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28 - 28 13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна 29
10 Атлетик Бильбао 23 8 4 11 25 - 33 15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18 - 27 14.02.26 17:15 Хетафе - Вильярреал08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад 26
12 Жирона 23 6 8 9 22 - 37 16.02.26 22:00 Жирона - Барселона08.02.26 Севилья 1:1 Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна 26
13 Севилья 23 7 4 12 30 - 38 14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Севилья 1:1 Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта 25
14 Алавес 23 7 4 12 20 - 29 14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес 25
15 Эльче 23 5 9 9 31 - 35 13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче 24
16 Мальорка 23 6 6 11 28 - 37 15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка 24
17 Валенсия 22 5 8 9 23 - 35 08.02.26 22:00 Валенсия - Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18 - 30 15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе 22
19 Леванте 22 4 6 12 26 - 38 15.02.26 19:30 Леванте - Валенсия08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12 - 34 15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо 16
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ордоньес (Парма), асcист Ханс Николусси Кавилья.
79’
Мариано Тройло (Парма) получает красную карточку.
22’
Томмазо Побега (Болонья) получает красную карточку.
По теме:
Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико
Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера
Интер Милан Интер - Сассуоло Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу Федерико Димарко Янн-Аурель Биссек Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Мануэль Аканджи видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенйхайм в матче Бундеслиги
Футбол | 08 февраля 2026, 20:32 1
Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенйхайм в матче Бундеслиги
Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенйхайм в матче Бундеслиги

Мюнхенцы переиграли соперников со счетом 5:1 в 21-м туре чемпионата Германии

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 10
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Дімарко -найкращий латераль в світі! В збірній Італії -це талантіще!
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем