09 февраля 2026, 02:56
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала роскошную грудь

Елизавета Кандыба не стесняется своей красоты

Instagram. Елизавета Кандыба

Лиза Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, поделилась эффектными кадрами с отдыха.

На фото Лиза позирует на яхте в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную форму.

Она уверенно чувствует себя перед камерой и не стесняется показывать результат работы над собой – естественную красоту и гармоничные пропорции.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, отметив впечатляющий внешний вид Кандыбы.

