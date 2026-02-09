ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала роскошную грудь

Лиза Кандыба, девушка футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина, поделилась эффектными кадрами с отдыха.

На фото Лиза позирует на яхте в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную форму.

Она уверенно чувствует себя перед камерой и не стесняется показывать результат работы над собой – естественную красоту и гармоничные пропорции.

Подписчики активно отреагировали на публикацию, отметив впечатляющий внешний вид Кандыбы.