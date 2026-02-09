Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды
Испания
09 февраля 2026, 04:12 | Обновлено 09 февраля 2026, 04:13
48
0

Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды

Наставник матрасников назвал причины фиаско в 23 туре Ла Лиги

09 февраля 2026, 04:12 | Обновлено 09 февраля 2026, 04:13
48
0
Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал причины фиаско в домашней игре против «Бетиса» (0:1) в рамках 23-го тура Ла Лиги.

О том, чего не хватило для успеха «Нам не удалось взломать крайне выстроенную и дисциплинированную оборонительную линию. Оппонент безупречно справился с защитными задачами.

Причина не в нехватке стремления, самоотдачи или старания. Нам недоставало осознания того, как именно дестабилизировать защиту «Бетиса», продемонстрировавшего высокий уровень игры.

Мы фактически остались без явных голевых шансов. Противник мастерски оборонялся и убегал в контратаки, в то время как мы не генерировали остроту и допускали ошибки в завершающей фазе. Следует отдать должное сопернику и сосредоточиться на дальнейшей работе».

О качестве поля «На поле выходят футболисты, а не я. Подобные вещи меня не занимают», – подчеркнул Симеоне в эфире Movistar.

По теме:
Тренер Реала сравнил Мбаппе с Роналду – Арбелоа в восторге от француза
Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие
Атлетико – Бетис – 0:1. Супергол Антони. Видеообзор матча
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Бетис Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 08 февраля 2026, 23:24 4
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам

Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате

Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
Футбол | 09 февраля 2026, 05:02 0
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым

Украинец – на радарах Милана

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Бокс | 08.02.2026, 07:00
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем