Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал причины фиаско в домашней игре против «Бетиса» (0:1) в рамках 23-го тура Ла Лиги.

О том, чего не хватило для успеха «Нам не удалось взломать крайне выстроенную и дисциплинированную оборонительную линию. Оппонент безупречно справился с защитными задачами.

Причина не в нехватке стремления, самоотдачи или старания. Нам недоставало осознания того, как именно дестабилизировать защиту «Бетиса», продемонстрировавшего высокий уровень игры.

Мы фактически остались без явных голевых шансов. Противник мастерски оборонялся и убегал в контратаки, в то время как мы не генерировали остроту и допускали ошибки в завершающей фазе. Следует отдать должное сопернику и сосредоточиться на дальнейшей работе».