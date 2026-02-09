Атлетико проиграл дома Бетису: Симеоне признал ключевую ошибку команды
Наставник матрасников назвал причины фиаско в 23 туре Ла Лиги
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал причины фиаско в домашней игре против «Бетиса» (0:1) в рамках 23-го тура Ла Лиги.
О том, чего не хватило для успеха «Нам не удалось взломать крайне выстроенную и дисциплинированную оборонительную линию. Оппонент безупречно справился с защитными задачами.
Причина не в нехватке стремления, самоотдачи или старания. Нам недоставало осознания того, как именно дестабилизировать защиту «Бетиса», продемонстрировавшего высокий уровень игры.
Мы фактически остались без явных голевых шансов. Противник мастерски оборонялся и убегал в контратаки, в то время как мы не генерировали остроту и допускали ошибки в завершающей фазе. Следует отдать должное сопернику и сосредоточиться на дальнейшей работе».
О качестве поля «На поле выходят футболисты, а не я. Подобные вещи меня не занимают», – подчеркнул Симеоне в эфире Movistar.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате
Украинец – на радарах Милана