Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 05:02 |
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым

Украинец – на радарах Милана

Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Футболист национальной сборной Украины по футболу и лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков заинтересовал один из самых выдающихся клубов Европы – семикратного победителя Кубка чемпионов/Лиги чемпионов «Милан».

Эту информацию подтвердил спортивный директор итальянского гранда Игли Таре. Кроме Судакова в списке интересов «россонери» также находится и Кауан Элиас из донецкого «Шахтера».

В этом сезоне в активе Судакова 40 матчей на клубном уровне, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

