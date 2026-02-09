Украина. Премьер лига09 февраля 2026, 05:02 |
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
Украинец – на радарах Милана
Футболист национальной сборной Украины по футболу и лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков заинтересовал один из самых выдающихся клубов Европы – семикратного победителя Кубка чемпионов/Лиги чемпионов «Милан».
Эту информацию подтвердил спортивный директор итальянского гранда Игли Таре. Кроме Судакова в списке интересов «россонери» также находится и Кауан Элиас из донецкого «Шахтера».
В этом сезоне в активе Судакова 40 матчей на клубном уровне, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Комментарии 1
Спирт уа вернулся к оплаченным ахметкой сказкам про сундукова
