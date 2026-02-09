Почему Гехи не удалили? АПЛ объяснила скандальный момент

Руководство АПЛ дало разъяснения относительно решения арбитра Крэйга Поусона не удалять Марка Гехи за фол на Мохамеде Салахе вблизи штрафной площади «Манчестер Сити».

Ранее наставник «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал действия судей, посчитав, что защитник заслуживал красной карточки за срыв очевидной возможности забить гол.

«Постановление главного рефери назначить штрафной и наказать Гехи желтой карточкой за контакт с Салахом было проанализировано и одобрено системой ВАР.

Нарушение зафиксировано вне пределов штрафной, при этом эпизод не был квалифицирован как лишение явного голевого шанса, так как поблизости находился другой защитник, готовый подстраховать партнера», – сообщается в официальном заявлении.