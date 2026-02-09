Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему Гехи не удалили? АПЛ объяснила скандальный момент
Англия
09 февраля 2026, 05:30 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:31
38
0

Почему Гехи не удалили? АПЛ объяснила скандальный момент

Противоречивый эпизод с Салахом – реакция лиги

09 февраля 2026, 05:30 | Обновлено 09 февраля 2026, 05:31
38
0
Почему Гехи не удалили? АПЛ объяснила скандальный момент
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство АПЛ дало разъяснения относительно решения арбитра Крэйга Поусона не удалять Марка Гехи за фол на Мохамеде Салахе вблизи штрафной площади «Манчестер Сити».

Ранее наставник «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал действия судей, посчитав, что защитник заслуживал красной карточки за срыв очевидной возможности забить гол.

«Постановление главного рефери назначить штрафной и наказать Гехи желтой карточкой за контакт с Салахом было проанализировано и одобрено системой ВАР.

Нарушение зафиксировано вне пределов штрафной, при этом эпизод не был квалифицирован как лишение явного голевого шанса, так как поблизости находился другой защитник, готовый подстраховать партнера», – сообщается в официальном заявлении.

По теме:
ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик
Силва признался, что означала победа Ман Сити над Ливерпулем
Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1. Первая победа в 2026. Видео гола и обзор
Марк Гехи Манчестер Сити Ливерпуль Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие
Футбол | 09 февраля 2026, 03:51 0
Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие
Левандовски повторил достижения Месси и Роналду – историческое событие

То, что удавалось только избранным

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Бокс | 08.02.2026, 07:00
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 08.02.2026, 23:24
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02 2
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем