ФОТО. Тренировка Шахтера. Чередуются занятия и матчи: новый спарринг

Футболисты «Шахтера» продолжают ежедневную работу на зимних сборах в Белеке. После сыгранного накануне спарринга с «Ригой» (2:1) «горняки» 6 февраля провели очередную тренировку.

Первую половину пятницы, 6 февраля, подопечные Арды Турана посвятили восстановлению, а после обеда взялись за привычную работу. Сначала «оранжево-черные» посетили тренажерный зал, где выполнили активацию, а затем сессия продолжилась на футбольном поле разминкой, работой с мячом, игровыми и тактическими упражнениями.

Индивидуально в настоящее время занимаются Дмитрий Крыськив, Алиссон, Иван Петряк и Марьян Швед.

В субботу, 7 февраля, «Шахтер» сыграет свой третий контрольный матч зимнего межсезонья – с «Динамо» Тбилиси. Поединок состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.