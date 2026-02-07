Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Чередуются занятия и матчи: новый спарринг
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 13:19 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:22
40
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Чередуются занятия и матчи: новый спарринг

Оранжево-черные в Турции готовятся ко второй части сезона

07 февраля 2026, 13:19 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:22
40
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Чередуются занятия и матчи: новый спарринг
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают ежедневную работу на зимних сборах в Белеке. После сыгранного накануне спарринга с «Ригой» (2:1) «горняки» 6 февраля провели очередную тренировку.

Первую половину пятницы, 6 февраля, подопечные Арды Турана посвятили восстановлению, а после обеда взялись за привычную работу. Сначала «оранжево-черные» посетили тренажерный зал, где выполнили активацию, а затем сессия продолжилась на футбольном поле разминкой, работой с мячом, игровыми и тактическими упражнениями.

Индивидуально в настоящее время занимаются Дмитрий Крыськив, Алиссон, Иван Петряк и Марьян Швед.

В субботу, 7 февраля, «Шахтер» сыграет свой третий контрольный матч зимнего межсезонья – с «Динамо» Тбилиси. Поединок состоится в Анталье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

По теме:
ЮКСА близка к подписанию полузащитника с опытом выступлений в УПЛ
Изменения в графике. Динамо сыграет спарринг 9 февраля, назван соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Один из старейших клубов Украины остался без главного тренера
видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Футбол | 07 февраля 2026, 08:55 4
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны

Киевляне хотели подписать Коялипу

Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07 февраля 2026, 05:32 7
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины

Топалов перешел в «Актобе»

Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
Футбол | 07.02.2026, 11:22
Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
Шахтер сделал предложение о переходе 21-летнего бразильского защитника
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07.02.2026, 03:02
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07.02.2026, 09:14
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 4
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
05.02.2026, 16:12 40
Теннис
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
ЯРМОЛЕНКО: «Кто сейчас лучший украинский футболист? Конечно, это...»
05.02.2026, 08:39 4
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем