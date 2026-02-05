Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
05 февраля 2026, 21:55 |
16
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
