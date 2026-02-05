Англия05 февраля 2026, 21:55 |
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 7 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
