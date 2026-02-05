Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко
Англия
05 февраля 2026, 23:23 |
1219
0

«Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко

Эвертону советуют продлить контракт с украинским защитником

05 февраля 2026, 23:23 |
1219
0
«Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Эвертон» планирует продлить сотрудничество с украинским защитником Виталием Миколенко, контракт которого с клубом рассчитан до следующего лета, сообщает The Athletic.

Отмечается, что для «ирисок» такой шаг имеет смысл по двум причинам. Во-первых, сейчас в команде нет игрока на позицию левого защитника, который мог бы сразу заменить украинца. Во-вторых, «Эвертон» просто не может позволить себе отпустить без компенсации футболиста, который является ключевым игроком своей национальной сборной и сыграл в АПЛ более 100 матчей.

В то же время ресурс ToffeeWeb, комментируя ситуацию с украинским защитником, пишет: «Мнения о ценности Миколенко для команды могут расходиться: одни видят в нем ограниченного защитника, другие – опору обороны. Но все мы должны согласиться с одним: его уход бесплатно в июне был бы катастрофой».

Сообщалось, что на Миколенко нацелился испанский гранд.

По теме:
Реал нашел замену Арбелоа. С тренером уже связались
Источник: В Арсенале есть два игрока, грустящие из-за ухода Зинченко
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Футбол | 05 февраля 2026, 04:02 1
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас

Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 6
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Футбол | 06.02.2026, 00:02
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
Усик выступил с публичным обращением к Криштиану Роналду
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05.02.2026, 22:10
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05.02.2026, 04:22
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 20
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем