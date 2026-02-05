«Это будет катастрофа». В Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко

Английский «Эвертон» планирует продлить сотрудничество с украинским защитником Виталием Миколенко, контракт которого с клубом рассчитан до следующего лета, сообщает The Athletic.

Отмечается, что для «ирисок» такой шаг имеет смысл по двум причинам. Во-первых, сейчас в команде нет игрока на позицию левого защитника, который мог бы сразу заменить украинца. Во-вторых, «Эвертон» просто не может позволить себе отпустить без компенсации футболиста, который является ключевым игроком своей национальной сборной и сыграл в АПЛ более 100 матчей.

В то же время ресурс ToffeeWeb, комментируя ситуацию с украинским защитником, пишет: «Мнения о ценности Миколенко для команды могут расходиться: одни видят в нем ограниченного защитника, другие – опору обороны. Но все мы должны согласиться с одним: его уход бесплатно в июне был бы катастрофой».

Сообщалось, что на Миколенко нацелился испанский гранд.