Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ХАРАТИН: «Пенальти в ворота Динамо? Я был уверен в себе»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 23:36 |
141
0

Игорь ХАРАТИН: «Пенальти в ворота Динамо? Я был уверен в себе»

Полузащитник «Вереса» прокомментировал поражение от «Динамо»

05 февраля 2026, 23:36 |
141
0
Игорь ХАРАТИН: «Пенальти в ворота Динамо? Я был уверен в себе»
НК Верес. Игорь Харатин

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3) в товарищеском матче:

«Хорошая боевая игра с большим количеством моментов. Думаю, и болельщикам было интересно наблюдать.

Что касается пенальти – был уверен в себе, подошел и забил. А что касается эмоций на поле – это нормально. Контрольная игра, каждый хочет проявить себя как можно лучше. Это спортивная борьба и эмоции, которые точно не лишние в футболе.

Сейчас чувствуем, что на сборах все идет по плану. Играем на фоне усталости, понимаем, что команда набирает форму и прогрессирует.

Сейчас важно сохранять этот настрой, эту атмосферу, которая у нас есть. Не расслабляться, а только набирать обороты и готовиться к возобновлению чемпионата».

По теме:
Металлист 1925 – Хаммарбю – 3:4. Дубль Чурко. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Сиэтл Саундерс – 3:0. Наказали за ошибку. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о переходе талантливого полузащитника Динамо
Игорь Харатин Динамо Киев Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Динамо - Верес
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05 февраля 2026, 09:18 7
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Футбол | 06.02.2026, 00:50
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Футбол | 05.02.2026, 04:02
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 9
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем