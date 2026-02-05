Игорь ХАРАТИН: «Пенальти в ворота Динамо? Я был уверен в себе»

Полузащитник ровенского «Вереса» Игорь Харатин прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3) в товарищеском матче:

«Хорошая боевая игра с большим количеством моментов. Думаю, и болельщикам было интересно наблюдать.

Что касается пенальти – был уверен в себе, подошел и забил. А что касается эмоций на поле – это нормально. Контрольная игра, каждый хочет проявить себя как можно лучше. Это спортивная борьба и эмоции, которые точно не лишние в футболе.

Сейчас чувствуем, что на сборах все идет по плану. Играем на фоне усталости, понимаем, что команда набирает форму и прогрессирует.

Сейчас важно сохранять этот настрой, эту атмосферу, которая у нас есть. Не расслабляться, а только набирать обороты и готовиться к возобновлению чемпионата».