Сикан на поле не вышел. Андерлехт уступил Антверпену в полуфинале Кубка

«Андерлехт» уступил «Антверпену» в полуфинале Кубка Бельгии

Поединок стартовал в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Йенссена. Красные карточки в составе «Андерлехта» получили Сарделла и Диарра.

Украинский нападающий хозяев поля Даниил Сикан провел весь матч на скамье запасных.

Ответный матч состоится 12 февраля.

Кубок Бельгии. Полуфинал. Первый матч

Андерлехт – Антверпен – 0:1

Гол: Йенссен, 45+1

Удаление: Сарделла, 74, Диарра, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.