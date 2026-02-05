Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Бельгии
Андерлехт
05.02.2026 21:30 – FT 0 : 1
Антверпен
Бельгия
05 февраля 2026, 23:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 01:15
Сикан на поле не вышел. Андерлехт уступил Антверпену в полуфинале Кубка

Гости добыли победу со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Андерлехт» уступил «Антверпену» в полуфинале Кубка Бельгии

Поединок стартовал в 21:30 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Йенссена. Красные карточки в составе «Андерлехта» получили Сарделла и Диарра.

Украинский нападающий хозяев поля Даниил Сикан провел весь матч на скамье запасных.

Ответный матч состоится 12 февраля.

Кубок Бельгии. Полуфинал. Первый матч

Андерлехт – Антверпен – 0:1

Гол: Йенссен, 45+1

Удаление: Сарделла, 74, Диарра, 79

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Антверпен Андерлехт Кубок Бельгии по футболу Даниил Сикан удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Фанат Шахтера
«Посмотрел три игры «Андерлехта» после трансфера Дани Сиканиньо и понял: ребята просто в таком шоке от его величия, что боятся забивать без его личного разрешения. 0 голов в 3 матчах — это не кризис, это режим строжайшей экономии патронов. А в Трабзоне сейчас, походу, коллективный сеанс психотерапии: рыдают всем городом, что отпустили такого киллера штрафной площадки».
