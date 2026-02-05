Сикан на поле не вышел. Андерлехт уступил Антверпену в полуфинале Кубка
Гости добыли победу со счетом 1:0
«Андерлехт» уступил «Антверпену» в полуфинале Кубка Бельгии
Поединок стартовал в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря точному удару Йенссена. Красные карточки в составе «Андерлехта» получили Сарделла и Диарра.
Украинский нападающий хозяев поля Даниил Сикан провел весь матч на скамье запасных.
Ответный матч состоится 12 февраля.
Кубок Бельгии. Полуфинал. Первый матч
Андерлехт – Антверпен – 0:1
Гол: Йенссен, 45+1
Удаление: Сарделла, 74, Диарра, 79
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер не хочет обсуждать Фьюри
Телстар переиграл Гоу Эхед Иглс со счетом 2:1 в матче 1/4 финала турнира