  4. Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Италия
06 февраля 2026, 01:12 | Обновлено 06 февраля 2026, 01:13
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб

Раньери намекнул на возможный уход из команды Дибалы

Getty Images/Global Images Ukraine

Советник дирекции «Ромы» Клаудио Раньери намекнул на возможный уход из команды Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини.

«Ради сохранения жизнеспособности коллектива нам необходимо сокращать зарплатную ведомость, это вопрос выживания. Речь не о нежелании владельцев инвестировать, а о вынужденной оптимизации расходов в рамках финансового фейр-плей.

Мы будем опираться на их игровые показатели, прислушиваться к позиции главного тренера и учитывать желания самих футболистов. Если удастся прийти к согласию – будет замечательно. В ином случае наши пути разойдутся», – сообщил Раньери в беседе с Sky Sport Italia.

Источник: Goal.com
