Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Раньери намекнул на возможный уход из команды Дибалы
Советник дирекции «Ромы» Клаудио Раньери намекнул на возможный уход из команды Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини.
«Ради сохранения жизнеспособности коллектива нам необходимо сокращать зарплатную ведомость, это вопрос выживания. Речь не о нежелании владельцев инвестировать, а о вынужденной оптимизации расходов в рамках финансового фейр-плей.
Мы будем опираться на их игровые показатели, прислушиваться к позиции главного тренера и учитывать желания самих футболистов. Если удастся прийти к согласию – будет замечательно. В ином случае наши пути разойдутся», – сообщил Раньери в беседе с Sky Sport Italia.
