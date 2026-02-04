Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану

Саудовский клуб Аль-Наср все еще не знает, собирается ли форвард Криштиану Роналду возвращаться на поле и играть в пятничном матче чемпионата против Аль-Иттихада.

Роналду уже пропустил одну встречу, так как считает, что правительство страны тратит недостаточно средств именно на Аль-Наср, тогда как другие клубы получают больше средств.

Криштиану на этот момент не общается с клубом, где не знают, что делать дальше.

Сообщается, что в Саудовской Аравии недовольны тем, что Криштиану «создает негативные заголовки и портит имидж страны».

При этом португальский бомбардир только в прошлом году подписал с клубом новый контракт на два года.