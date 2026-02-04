Знай наших! Удар Малиновского признали лучшим голом Серии А в январе
Гол украинского полузащитника помог «Дженоа» одолеть «Болонью» в матче чемпионата Италии
25 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Дженоа» и «Болонья». Подопечные Даниэле Де Росси вырвали победу на последних минутах – 3:2.
ФК «Дженоа» сумел отыграться со счета 0:2, а первый гол в составе хозяев забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который нанес мощный удар со штрафного и не оставил шансов голкиперу соперника.
Официальный аккаунт Серии А признал забитый мяч опытного 32-летнего футболиста лучшим голом чемпионата по итогам января:
«Фантастический дальний штрафной удар позволил Руслану Малиновскому обогнать в голосовании Стефано Морео, забившего гол в ворота «Интера», – сообщили в социальных сетях.
В нынешнем сезоне украинец провел 22 матча в футболке «Дженоа», где забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Подопечные Де Росси набрали 23 балла после 23-х туров и разместились на 14-й позиции.
ВИДЕО. Гол Малиновского в ворота Болоньи в матче 22-го тура Серии А
La punizione di Ruslan Malinovskyi è l'@IliadItalia goal of the month - gennaio 🗓️☄️ pic.twitter.com/8ZSGdnm3rN— Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2026
Дивно, що Маліна так довго мовчав зі своїми грандіозними штрафними та ударами з далеких дистанцій.
Але тут питання більше до його теренів, як його бездарно я вважаю використовують останнім часом на полі.