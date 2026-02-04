Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Знай наших! Удар Малиновского признали лучшим голом Серии А в январе
Испания
04 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 04 февраля 2026, 18:30
255
2

Знай наших! Удар Малиновского признали лучшим голом Серии А в январе

Гол украинского полузащитника помог «Дженоа» одолеть «Болонью» в матче чемпионата Италии

04 февраля 2026, 18:27 | Обновлено 04 февраля 2026, 18:30
255
2 Comments
Знай наших! Удар Малиновского признали лучшим голом Серии А в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

25 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Дженоа» и «Болонья». Подопечные Даниэле Де Росси вырвали победу на последних минутах – 3:2.

ФК «Дженоа» сумел отыграться со счета 0:2, а первый гол в составе хозяев забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который нанес мощный удар со штрафного и не оставил шансов голкиперу соперника.

Официальный аккаунт Серии А признал забитый мяч опытного 32-летнего футболиста лучшим голом чемпионата по итогам января:

«Фантастический дальний штрафной удар позволил Руслану Малиновскому обогнать в голосовании Стефано Морео, забившего гол в ворота «Интера», – сообщили в социальных сетях.

В нынешнем сезоне украинец провел 22 матча в футболке «Дженоа», где забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Подопечные Де Росси набрали 23 балла после 23-х туров и разместились на 14-й позиции.

ВИДЕО. Гол Малиновского в ворота Болоньи в матче 22-го тура Серии А

По теме:
Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6. Фиаско в ЮЛУ. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом
ВИДЕО. Удар Редушко. Динамо U-19 отыграло один мяч в игре с Атлетико U-19
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Болонья Даниэле Де Росси Руслан Малиновский видео голов и обзор
Николай Тытюк Источник: Серия A
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03 февраля 2026, 20:07 3
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04 февраля 2026, 08:18 4
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино

Совет не будет рассматривать такой вариант

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Футбол | 03.02.2026, 23:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Футбол | 04.02.2026, 17:22
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Prokop_Andriy
Ну тут без шансів, повністю заслужено 
Ответить
+1
adidas77
Я у цьому навіть не сумнівався! 
Дивно, що Маліна так довго мовчав зі своїми грандіозними штрафними та ударами з далеких дистанцій.
Але тут питання більше до його теренів, як його бездарно я вважаю використовують останнім часом на полі.
Ответить
0
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
02.02.2026, 18:53 4
Футбол
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 12
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем