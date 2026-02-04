Знай наших! Удар Малиновского признали лучшим голом Серии А в январе

25 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Дженоа» и «Болонья». Подопечные Даниэле Де Росси вырвали победу на последних минутах – 3:2.

ФК «Дженоа» сумел отыграться со счета 0:2, а первый гол в составе хозяев забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который нанес мощный удар со штрафного и не оставил шансов голкиперу соперника.

Официальный аккаунт Серии А признал забитый мяч опытного 32-летнего футболиста лучшим голом чемпионата по итогам января:

«Фантастический дальний штрафной удар позволил Руслану Малиновскому обогнать в голосовании Стефано Морео, забившего гол в ворота «Интера», – сообщили в социальных сетях.

В нынешнем сезоне украинец провел 22 матча в футболке «Дженоа», где забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Подопечные Де Росси набрали 23 балла после 23-х туров и разместились на 14-й позиции.

ВИДЕО. Гол Малиновского в ворота Болоньи в матче 22-го тура Серии А