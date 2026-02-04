«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
Сюзанна Сантина возмущена словами президента ФИФА
Немецкая журналистка Сюзана Сантина прокомментировала скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.
«Президент ФИФА Инфантино считает, что Россия должна вернуться в международный футбол. Путинская Россия бомбит Украину до основания, убивает много мирных жителей и разрушает инфраструктуру. Но для Инфантино это время настало. Позор», - написала журналистка ZDF в Twitter.
Ранее глава МИД Украины назвал президента ФИФА непристойным словом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным
Атакующий полузащитник Антон Мартынюк провел 17 минут в составе второй команды ПСВ