Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
Чемпионат мира
04 февраля 2026, 18:48 |
1079
0

«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино

Сюзанна Сантина возмущена словами президента ФИФА

04 февраля 2026, 18:48 |
1079
0
«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Немецкая журналистка Сюзана Сантина прокомментировала скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.

«Президент ФИФА Инфантино считает, что Россия должна вернуться в международный футбол. Путинская Россия бомбит Украину до основания, убивает много мирных жителей и разрушает инфраструктуру. Но для Инфантино это время настало. Позор», - написала журналистка ZDF в Twitter.

Ранее глава МИД Украины назвал президента ФИФА непристойным словом.

По теме:
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека
Йожеф Сабо прокомментировал скандальные слова президента ФИФА Инфантино
ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Футбол | 03 февраля 2026, 20:07 3
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании

Киевляне интересуются Яковом Кинарейкиным

Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Футбол | 04 февраля 2026, 19:49 0
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов

Атакующий полузащитник Антон Мартынюк провел 17 минут в составе второй команды ПСВ

Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 04.02.2026, 16:37
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 04.02.2026, 07:37
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 2
Бокс
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
02.02.2026, 22:47 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем