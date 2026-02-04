«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино

Немецкая журналистка Сюзана Сантина прокомментировала скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее выступил за возвращение России в международный футбол.

«Президент ФИФА Инфантино считает, что Россия должна вернуться в международный футбол. Путинская Россия бомбит Украину до основания, убивает много мирных жителей и разрушает инфраструктуру. Но для Инфантино это время настало. Позор», - написала журналистка ZDF в Twitter.

Ранее глава МИД Украины назвал президента ФИФА непристойным словом.