Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Атакующий полузащитник Антон Мартынюк провел 17 минут в составе второй команды ПСВ
Атакующий полузащитник сборной Украины U-18 Антон Мартынюк дебютировал во взрослом футболе, сыграв первый матч за дубль нидерландского ПСВ.
В понедельник, 2 февраля, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов, в котором встретились вторая команда ПСВ и один из лидеров турнирной таблице «Камбур».
Украинец появился на поле на 74-й минуте и помог своей команде удержать победу со счетом 3:2. Для 17-летнего футболиста, который вышел на позиции вингера, этот поединок стал первым во взрослом футболе.
Мартынюк является воспитанником киевского «Динамо», которое покинул в апреле 2022 года. Сначала играл в академии чешского клуба «Славия» Прага, а летом 2024 года перебрался в Германию.
В прошлом сезоне Мартынюк играл за «Боруссию» U-17 из немецкого города Менхенгладбах, в составе которой провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
С июля украинец присоединился к ПСВ, где провел девять матчей в чемпионате U-19 (один гол, три ассиста). В активе Антона – три игры в футболке сборной Украины U-18.
🍻 TERMINÉ!— 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) February 2, 2026
😅 À croire que personne ne veut aller en Eredivisie et les Jong jouent un mauvais tour au dauphin.
🔴⚪️ Jong PSV 3-2 SC Cambuur 🔵🔵
🔴⚪️
⚽️ J. van den Berg 17’
⚽️ N. Verkooijen 21’
⚽️ F. Kluit 55’
🔵🔵
⚽️ I. Baouf 79’
⚽️ M. Diemers 87’ (PEN.)#JPSCAM pic.twitter.com/5VwDhD2inE
