Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов

Атакующий полузащитник сборной Украины U-18 Антон Мартынюк дебютировал во взрослом футболе, сыграв первый матч за дубль нидерландского ПСВ.

В понедельник, 2 февраля, состоялся матч 25-го тура второго дивизиона чемпионата Нидерландов, в котором встретились вторая команда ПСВ и один из лидеров турнирной таблице «Камбур».

Украинец появился на поле на 74-й минуте и помог своей команде удержать победу со счетом 3:2. Для 17-летнего футболиста, который вышел на позиции вингера, этот поединок стал первым во взрослом футболе.

Мартынюк является воспитанником киевского «Динамо», которое покинул в апреле 2022 года. Сначала играл в академии чешского клуба «Славия» Прага, а летом 2024 года перебрался в Германию.

В прошлом сезоне Мартынюк играл за «Боруссию» U-17 из немецкого города Менхенгладбах, в составе которой провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

С июля украинец присоединился к ПСВ, где провел девять матчей в чемпионате U-19 (один гол, три ассиста). В активе Антона – три игры в футболке сборной Украины U-18.