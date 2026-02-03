В среду, 4 февраля, состоится полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой «МС» со счетом 0:2.

Манчестер Сити

В общем, сезон проходит для «горожан» неплохо, хотя и в последних играх команда немного сдала. После 24 туров Премьер-лиги на балансе «Манчестер Сити» есть 47 зачетных баллов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Однако от лидера отрыв не слишком велик – всего 6 очков. В Кубке Англии коллектив квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Солфорда».

В Лиге чемпионов англичанам удалось завоевать 16 баллов за 8 игр, что позволило занять 8-е место общего зачета и квалифицироваться в 1/8 финала турнира. На пути в полуфинал Кубка английской лиги «Манчестер Сити» одолел «Хаддерсфилд», «Свонси» и «Брентфорд».

Ньюкасл

«Ньюкасл» в текущем сезоне смотрится совсем не стабильно. За 24 матча чемпионата команде удалось получить 33 зачетных пункта, которые теперь позволяют находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Хотя расстояние от конкурентов не очень велико – даже от топ-7 «сороки» отстают только на 3 балла. В Кубке Англии клуб также квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов «Ньюкасл» был несколько менее успешным – за 8 раундов команде удалось набрать 14 очков, благодаря которым она заняла 12-ю строчку турнирной таблицы. В 1/16 финала турнира англичане встретятся с «Карабахом». На пути в полуфинал Кубка лиги действующие обладатели трофея одолели «Брэдфорд», «Тоттенхэм» и «Фулгэм».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе команды 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Ньюкасл».

Интересные факты

«Манчестер Сити» не проигрывает дома уже 9 игр подряд. На счету команды 7 побед и 2 ничьи.

В последних 7-х матчах «Ньюкасл» одержал только 1 победу.

«Манчестер Сити» забил 49 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Обе команды находятся не в лучших кондициях, однако «Манчестер Сити» все равно демонстрирует прекрасную форму в домашних играх. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.77 по линии БК betking).