Первый спарринг в Словении. Рух обыграл черногорский клуб Младост

«Рух» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда Ивана Федыка со счетом 2:1 обыграла «Младост» из Черногории.

«Рух» открыл счет на 30-й минуте поединка. Таллес воспользовался ошибкой обороны соперника и переиграл голкипера.

«Младость» отыгралась достаточно быстро. Кнежевич замкнул прострел с правого фланга.

На 78-й минуте «Рух» заработал пенальти, который Андрей Китела уверенно реализовал. А через три минуты Иван Денисов сделал счет 3:1 в пользу команды Федыка.



Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 3 февраля

«Рух» (Украина) – «Младост» (Черногория) – 3:1

Голы: Таллес, 30, Китела, 79 (пенальти), И. Денисов, 82 – Кнежевич, 35

Видеозапись матча