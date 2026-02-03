Рух проводит спарринг с клубом Младост. Стартовые составы
Поединок «Рух» – «Младост» состоится 3 февраля в 15:00 по Киеву
«Рух» начинает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. Первым соперником команды Ивана Федыка станет черногорский клуб «Младост».
Соперник «Руха» выступает в элитном дивизионе чемпионата Черногории. В первой части сезона команда в 19 матчах набрала 26 очков (8 побед, 2 ничьи и 9 поражений). В турнирной таблице «Младост» занимает шестое место.
Во время первого этапа учебно-тренировочных сборов «Рух» провел четыре спарринга с украинскими командами. В них подопечные Ивана Федыка одержали три победы и потерпели одно поражение.
Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 3 февраля, 15:00
«Рух» (Украина) – «Младост» (Черногория)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»
