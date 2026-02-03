СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Байер – Санкт-Паули
21:45 Болонья – Милан
22:00 Арсенал – Челси
22:00 Альбасете – Барселона
22:10 Марсель – Ренн
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инфантино очень хочет видеть возвращение россии
Спортивный директор Тьягу Пинту прокомментировал адаптацию защитника сборной Украины