СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля

Во вторник, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Байер – Санкт-Паули

1.49 – 4.78 – 7.31

21:45 Болонья – Милан

3.01 – 3.23 – 2.68

22:00 Арсенал – Челси

1.74 – 4.27 – 4.88

22:00 Альбасете – Барселона

12.00 – 7.40 – 1.23

22:10 Марсель – Ренн

1.58 – 4.70 – 5.45

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.