  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
03 февраля 2026, 15:29 |
31
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Байер – Санкт-Паули

Ggbet 1.49 – 4.78 – 7.31

21:45 Болонья – Милан

Ggbet 3.01 – 3.23 – 2.68

22:00 Арсенал – Челси

Ggbet 1.74 – 4.27 – 4.88

22:00 Альбасете – Барселона

Ggbet 12.00 – 7.40 – 1.23

22:10 Марсель – Ренн

Ggbet 1.58 – 4.70 – 5.45

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
