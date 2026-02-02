СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Аль-Рияд – Аль-Наср

10.20 – 7.40 – 1.14

21:45 Удинезе – Рома

4.47 – 3.27 – 2.06

22:00 Сандерленд – Бернли

1.86 – 3.58 – 5.03

22:00 Мальорка – Севилья

2.79 – 3.15 – 2.95

22:45 Каза Пия – Порту

12.90 – 5.04 – 1.39

