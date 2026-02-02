Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Лига чемпионов
02 февраля 2026, 15:22 | Обновлено 02 февраля 2026, 16:07
Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»

Тренер не сильно расстроился из-за жеребьевки

Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов Бенфике выпало сыграть против Реала, который команда Жозе Моуриньо обыграла в ярком матче основного этапа с голом украинского вратаря Анатолия Трубина.

«У нас было только два соперника – могли получить Реал или Интер. Мы получили Королей. Не слишком большой выбор. У них великолепная история, большая. Они – короли».

«И мы будем противостоять наибольшему сопернику в Лиге чемпионов», – сказал Моуриньо.

В истории турнира соперники сыграли четыре матча, а Бенфика выиграла три из них.

Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
