Жозе МОУРИНЬО: «В ЛЧ могли выпасть две команды. Бенфика получила королей»
Тренер не сильно расстроился из-за жеребьевки
По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов Бенфике выпало сыграть против Реала, который команда Жозе Моуриньо обыграла в ярком матче основного этапа с голом украинского вратаря Анатолия Трубина.
«У нас было только два соперника – могли получить Реал или Интер. Мы получили Королей. Не слишком большой выбор. У них великолепная история, большая. Они – короли».
«И мы будем противостоять наибольшему сопернику в Лиге чемпионов», – сказал Моуриньо.
В истории турнира соперники сыграли четыре матча, а Бенфика выиграла три из них.
