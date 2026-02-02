Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер Реала сравнил себя с персонажем Властелина колец
Испания
02 февраля 2026, 05:11 | Обновлено 02 февраля 2026, 05:13
43
0

Новый тренер Реала сравнил себя с персонажем Властелина колец

Арбелоа провел параллель между собой и героем романа

02 февраля 2026, 05:11 | Обновлено 02 февраля 2026, 05:13
43
0
Новый тренер Реала сравнил себя с персонажем Властелина колец
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями об итогах своих первых шести матчей на посту главного тренера команды. В рамках 22–го тура Ла Лиги «сливочные» одержали победу над «Райо Вальекано» (2:1).

«Я не Гэндальф Белый. То, что я хотел видеть в исполнении своих подопечных, я наблюдаю прямо сейчас: полную самоотдачу и верный настрой. Усилия, приложенные сегодня, должны стать нашей нормой.

Это «Реал Мадрид», и ради побед мы обязаны прикладывать больше сил, чем все остальные. Безусловно, «Валенсия» на своем поле проведет против нас главный матч года, поэтому для успеха нам потребуется показать футбол высочайшего качества», – отметил Арбелоа.

В следующем туре мадридскому клубу предстоит выездная встреча с «Валенсией». Напомним, что Гэндальф Белый – это могущественный маг из литературной вселенной «Властелин колец» за авторством Джона Р. Р. Толкина.

По теме:
Главный тренер Райо: «В формате 11 на 11 мы были сильнее Реала»
Арбелоа раскрыл план, как в Реале получить максимум от Винисиуса
В Реале рассказали подробности по травме Беллингема
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 01 февраля 2026, 09:47 7
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»

Известный тренер – о Лунине

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 01 февраля 2026, 23:22 5
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»

Известный тренер раскритиковал Ваната

Роналду отказывается играть за Аль Наср – что происходит в клубе?
Футбол | 02.02.2026, 02:13
Роналду отказывается играть за Аль Наср – что происходит в клубе?
Роналду отказывается играть за Аль Наср – что происходит в клубе?
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01.02.2026, 09:19
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 01.02.2026, 08:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем