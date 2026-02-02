Новый тренер Реала сравнил себя с персонажем Властелина колец

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями об итогах своих первых шести матчей на посту главного тренера команды. В рамках 22–го тура Ла Лиги «сливочные» одержали победу над «Райо Вальекано» (2:1).

«Я не Гэндальф Белый. То, что я хотел видеть в исполнении своих подопечных, я наблюдаю прямо сейчас: полную самоотдачу и верный настрой. Усилия, приложенные сегодня, должны стать нашей нормой.

Это «Реал Мадрид», и ради побед мы обязаны прикладывать больше сил, чем все остальные. Безусловно, «Валенсия» на своем поле проведет против нас главный матч года, поэтому для успеха нам потребуется показать футбол высочайшего качества», – отметил Арбелоа.