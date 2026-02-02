Мудрик услышал неприятные новости о своем допинговом деле
Футбольная ассоциация Англии пока не приступила к активному рассмотрению ситуации
Футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает расследование допингового дела вингера «Челси» Михаила Мудрика.
Украинский футболист остается под временной дисквалификацией и пока не имеет права участвовать в официальных матчах. Как сообщает источник, ситуация вокруг игрока остается неопределенной, а лондонский клуб внимательно следит за ходом проверки.
При этом отмечается, что информация отдельных СМИ о начале рассмотрения дела не соответствует действительности. В «Челси» надеются на скорейшее прояснение, однако сроки вынесения вердикта FA пока не озвучены.
