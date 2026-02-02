Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик услышал неприятные новости о своем допинговом деле
Англия
02 февраля 2026, 06:02 |
1032
3

Мудрик услышал неприятные новости о своем допинговом деле

Футбольная ассоциация Англии пока не приступила к активному рассмотрению ситуации

02 февраля 2026, 06:02 |
1032
3 Comments
Мудрик услышал неприятные новости о своем допинговом деле
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает расследование допингового дела вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Украинский футболист остается под временной дисквалификацией и пока не имеет права участвовать в официальных матчах. Как сообщает источник, ситуация вокруг игрока остается неопределенной, а лондонский клуб внимательно следит за ходом проверки.

При этом отмечается, что информация отдельных СМИ о начале рассмотрения дела не соответствует действительности. В «Челси» надеются на скорейшее прояснение, однако сроки вынесения вердикта FA пока не озвучены.

По теме:
Челси готовит трансфер за 30 млн: на радаре 18-летний защитник из Франции
Гвардиола после 2:2 с Тоттенхэмом: чего не хватило Сити?
Романо: Челси усилит оборону чемпионом Африки
допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 22:02 3
В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины
В УАФ не хотят, чтобы игрок с опытом игры за Реал был в сборной Украины

Пока речь о натурализации Винисиуса Тобиаса не идет

Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Футбол | 02 февраля 2026, 04:32 0
Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»

Скалони не знает, примет ли Лионель участие в ЧМ-2026

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 01.02.2026, 07:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01.02.2026, 08:27
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Англійці мабуть ще досі святкують новий рік 
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
Ну то есть в Страсбург уже никто не едет?
https://sport.ua/uk/news/833242-dzherelo-diskvalifikatsiya-mudrika-zavershe
na-v-nyogo-bude-noviy-klub
https://sport.ua/uk/news/828071-mudrik-diznavsya-vrazhayuchi-novini-shchodo
-svoiei-diskvalifikatsii
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
01.02.2026, 21:42
Бокс
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 11
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 34
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 2
Футбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 4
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем