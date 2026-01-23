Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста
Федерация футбола Англии (FA) начала рассмотрение дела о положительном допинг-тесте вингера «Челси» Михаила Мудрика.
По информации издания Чемпион, рассмотрение продолжается уже около двух недель, а решение о будущем украинского футболиста может быть принято в ближайшее время.
Напомним, в декабре 2024 года в организме Мудрика было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.
