Президент УЕФА прокомментировал скандал с Инфантино и возвращение россии
Чеферин не видит причин для немедленного возвращения россии
12 февраля в Бельгии прошел конгресс УЕФА, на котором у президента организации Александера Чеферина спросили по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино.
Инфантино считает, что пора возвращать в большой футбол россию. Чеферин подчеркнул, что позиция УЕФА остается той же, что и раньше – до завершения войны в Украины больших изменений не будет.
«Мне кажется, слова Инфантино слишком раздули и преувеличили. Он сказал, что в мире много ненависти, а вопрос с россией нужно изучать. Я могу говорить за УЕФА».
«Наш позиция не поменялась, но мы постоянно изучаем то, что происходит в мире. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Чеферин.
Чеферин снова подчеркнул, что «юноши рано или поздно должны вернуться», но пока этот вопрос не решен.
