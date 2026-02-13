Украина. Премьер лига13 февраля 2026, 11:11 |
Клубу УПЛ пришлось отменить товарищеский матч на сборах в Турции
Поединок «Кудровка» – «Токтогул» не состоится
13 февраля 2026, 11:11 |
«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда должна была сыграть товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.
Изначально матч хотели провести в четверг, 12 февраля. Но из-за сложных погодных условий игру перенесли на 13 февраля. Однако погода снова не позволила сыграть.
Сегодня, 13 февраля, у «Кудровки» запланирован другой спарринг. Соперником станет чешский клуб «Опава». Начало матча в 14:30.
