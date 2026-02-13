Клубу УПЛ пришлось отменить товарищеский матч на сборах в Турции

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда должна была сыграть товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Изначально матч хотели провести в четверг, 12 февраля. Но из-за сложных погодных условий игру перенесли на 13 февраля. Однако погода снова не позволила сыграть.

Сегодня, 13 февраля, у «Кудровки» запланирован другой спарринг. Соперником станет чешский клуб «Опава». Начало матча в 14:30.