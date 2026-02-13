Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубу УПЛ пришлось отменить товарищеский матч на сборах в Турции
Товарищеские матчи
Кудровка
13.02.2026 10:00 - : -
Токтогул
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 11:11 |
335
0

Клубу УПЛ пришлось отменить товарищеский матч на сборах в Турции

Поединок «Кудровка» – «Токтогул» не состоится

Клубу УПЛ пришлось отменить товарищеский матч на сборах в Турции
ФК Кудровка

«Кудровка» продолжает подготовку ко второй части сезона. В пятницу, 13 февраля, команда должна была сыграть товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Изначально матч хотели провести в четверг, 12 февраля. Но из-за сложных погодных условий игру перенесли на 13 февраля. Однако погода снова не позволила сыграть.

Сегодня, 13 февраля, у «Кудровки» запланирован другой спарринг. Соперником станет чешский клуб «Опава». Начало матча в 14:30.

По теме:
ФОТО. Финальный этап сборов. Как Шахтер готовился к двум спаррингам
Шахтер – Дила. Текстовая трансляция матча
Полтава – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи погода (дождь, снег и другое) учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ отмена матчей Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
