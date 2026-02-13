Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»
Фаал перешел из одной львовской команды в другую
Карпаты зимой подписали форварда Руха Бубакарра Фаала, который доволен тем, что попал в перспективную команду с большими амбициями.
«У клуба большие амбиции – выйти на вершину, играть в Европе, возможно, даже бороться за чемпионство».
«Для меня, как для молодого игрока, это хорошая мотивация стремиться к еще большим высотам в футболе», – сказал Фаал.
Карпаты ушли на зимний перерыв на 9-й позиции УПЛ и заменили тренера, уволив наставника Владислава Лупашко.
Фаал в нынешнем сезоне забил 7 голов в чемпионате Украины.
