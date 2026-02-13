Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 11:59 | Обновлено 13 февраля 2026, 12:05
Фаал перешел из одной львовской команды в другую

ФК Карпаты. Бубакарр Фаал

Карпаты зимой подписали форварда Руха Бубакарра Фаала, который доволен тем, что попал в перспективную команду с большими амбициями.

«У клуба большие амбиции – выйти на вершину, играть в Европе, возможно, даже бороться за чемпионство».

«Для меня, как для молодого игрока, это хорошая мотивация стремиться к еще большим высотам в футболе», – сказал Фаал.

Карпаты ушли на зимний перерыв на 9-й позиции УПЛ и заменили тренера, уволив наставника Владислава Лупашко.

Фаал в нынешнем сезоне забил 7 голов в чемпионате Украины.

