Новичок Карпат: «Тут большие амбиции – чемпионство УПЛ»

Карпаты зимой подписали форварда Руха Бубакарра Фаала, который доволен тем, что попал в перспективную команду с большими амбициями.

«У клуба большие амбиции – выйти на вершину, играть в Европе, возможно, даже бороться за чемпионство».

«Для меня, как для молодого игрока, это хорошая мотивация стремиться к еще большим высотам в футболе», – сказал Фаал.

Карпаты ушли на зимний перерыв на 9-й позиции УПЛ и заменили тренера, уволив наставника Владислава Лупашко.

Фаал в нынешнем сезоне забил 7 голов в чемпионате Украины.